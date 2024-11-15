الجمعة 15 نوفمبر 2024
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اقتصاد

حقيقة إلزام الممول بتسجيل فواتير مشترياته على منظومة الفاتورة الإلكترونية

مصلحة الضرائب، فيتو
مصلحة الضرائب، فيتو

يبحث الكثير من المواطنين عبر مؤشر البحث الشهير جوجل عن الفاتورة الالكترونية كما يتساءلون عن حقيقة أن الممول ملزم بتسجيل فواتير مشترياته على منظومة الفاتورة الإلكترونية وهو ما نجيب عنه خلال السطور الآتية.

 

حقيقة إلزام الممول بتسجيل فواتير مشترياته على منظومة الفاتورة الإلكترونية

وأوضحت مصلحة الضرائب أن الملزم بإصدار فواتير الكترونية هو بائع السلعة أو مقدم الخدمة (البائع أو مقدمي الخدمة)، علمًا بأن الفاتورة تتضمن بيانات المشتري.

 

علاقة الفاتورة الإلكترونية بالإقرار الضريبي

وقالت إن الفاتورة الإلكترونية لا ترتبط بسداد الضريبة أو الخضوع لأي نوع من أنواع الضرائب من عدمه، حيث إن الإقرار عن الضريبة وسدادها يكون من خلال الإقرارات طبقا للمواعيد القانونية لكل نوع ضريبة.

وأضافت أن منظومة الفاتورة الإلكترونية يتم تطبيقها لحوكمة التعاملات سواء بيع سلعة أو تقديم خدمة من خلال تحويل الفواتير والإيصالات الورقية إلى صورة رقمية.

وأكدت أن ممولي مصلحة الضرائب المصرية ملزمون بالتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وطبقا لنوع التعامل يتم تحديد مدى إلزامه بهذه المنظومات.

وأشارت أنه في حالة إذا كان تعامل الممول مع ممول آخر مسجل بمصلحة الضرائب فيكون مُلزم بإصدار الفاتورة الإلكترونية وإذا كان تعامل الممول مع مستهلك نهائي «مواطن» فيتم تقديم طلب إلى المأمورية المختصة بالإرجاء لحين تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني.

 

أهمية التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية

ونوهت إلى أنه في حال وجود فواتير مشتريات لممول صادرة من ممول آخر بالمصلحة يتم إرسال رسائل وإيميلات من المنظومة للمشتري، حتى يقوم بتأكيد أن هذه الفواتير صحيحة أو الاعتراض بأن فواتير المشتريات هذه لا تخصه، وبالتالي مساعدة الممول في إثبات مصروفاته وتكاليفه وأيضا سهولة الاعتداد بالخصم الضريبي.

ويمكن معرفة موقف المنشآت الفردية والمهن الخدمية من الفاتورة الإلكترونية من هنا .

وألمحت إلى وجود مزايا أخرى عدَّة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية تتمثل في تسهيل إجراءات الفحص الضريبي على الممولين، وتخفيض الوقت والجهد اللازم للفحص، وكذلك تسهيل إجراءات رد الضريبة على الممولين، وتخفيض الوقت والجهد اللازم لرد الضريبة.

وعن اعتماد الحكومة برامج وشركات وسيطة لإرسال الفواتير لمنظومة الفاتورة الإلكترونية اعرف تفاصيلها من هنا .

اعرف المنصة الرقمية المعتمدة لحوكمة الفواتير والتكامل مع منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية من هنا .

ويمكن إثبات التكاليف والمصروفات بطريقة إلكترونية موثقة، والاستغناء عن إجراءات استيفاء الفواتير اليدوية التي تستغرق الكثير من الجهد والوقت.

ويمكن معرفة غرامة التأخير عن التسجيل في الفاتورة الإلكترونية من هنا .

 

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الفاتورة الالكترونية منظومة الفاتورة الالكترونية رشا عبد العال

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