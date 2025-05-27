"شركات السياحة" تعلن تشكيل غرفة عمليات رئيسية و21 لجنة فرعية لمتابعة تفويج الحجاج

أعلنت بعثة الحج السياحي حالة الطوارئ بين كافة لجانها ولدى جميع أعضائها؛ استعدادا لبدء تكثيف الرحلات الجوية والبرية لنقل حجاج الشركات استعدادًا لأداء فريضة الحج.



لجان وزارة السياحة والآثار بالأراضي المقدسة

وأوضحت غرفة شركات السياحة أنه تم تقسيم البعثة إلى لجنة رئيسية بمنطقة أجياد المركزية في مكة المكرمة ولجان فرعية في كافة مطارات وموانئ سفر الحجاج، وكذلك المنافذ البرية والحدودية، بالإضافة إلى اللجان الفرعية المنتشرة بين أماكن إقامة الحجاج بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتضم تلك اللجان أعضاء بعثة مراقبة الحج السياحي من وزارة السياحة والآثار بجانب ممثلين لغرفة الشركات، وتعمل تلك اللجان تحت إشراف سامية سامي نائب الوزير، رئيس البعثة، ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، ومعها قيادات قطاع الشركات بالوزارة، ورئيس وأعضاء لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات، وتقوم البعثة بإعداد تقارير على مدار الساعة عن أحوال الحجاج ورفعه إلى وزير السياحة والآثار شريف فتحي الذي يتابع باهتمام أحوال الحج السياحي.



اللجان الفرعية لبعثة الحج السياحي

وأكد أحمد إبراهيم عضو اللجنة العليا للحج السياحي، ورئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات، أن عدد اللجان الفرعية للبعثة حوالي ٢١ لجنة تتابع على مدار ٢٤ ساعة يوميا أحوال الحجاج، وتقوم بالتدخل الفوري لإزالة أية معوقات أمام تدفق الحجاج أو في أماكن إقامتهم.

وقال أحمد إبراهيم: إن عمليات نقل الحجاج تسير بصورة منتظمة وممتازة حتى الآن وسط تنسيق من كافة الجهات، ويتم تسكينهم فور وصولهم بأماكن إقامتهم المقررة ما بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.



وشدد رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات على التزام كافة شركات السياحة المنظمة للحج بالضوابط التي وضعتها الوزارة واللجنة العليا للحج واعتمدها وزير السياحة والآثار، مشيرا إلى أن تلك الضوابط كانت سببا في تميز مستوى سكن الحج السياحي بكافة صوره وبرامجه، حيث يقيم الحجاج في فنادق مميزة قريبة من المسجد الحرام بمكة والمسجد النبوي بالمدينة، وتتضمن كافة برامج الحج السياحي بما فيها الاقتصادي والبري تقديم وجبات طوال الرحلة بخلاف البوفيهات المفتوحة بفنادق الخمس نجوم، مشددًا على أن تلك الخدمات المتميزة سوف تستمر مع الحجاج بالمشاعر المقدسة في منى وعرفات.

الإجراءات السعودية لوقف الحج غير الرسمي

وطمأن أحمد إبراهيم حجاج السياحة قائلا: إن هناك هذا العام آليات وإجراءات مشددة من الجميع لإنجاح موسم الحج ومواجهة أية سلبيات قد تكون ظهرت الأعوام الماضية، مشيرا إلى الإجراءات السعودية لوقف الحج غير الرسمي والتي نجحت حتى الآن في منع تسلل من لا يحمل تصريح أو تأشيرة حج رسمية.

تفويج حجاج بيت الله الحرام إلى مكة استعدادا للحج

ومن جانبه، أكد وليد خليل نائب رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أن حجاج السياحة يتوزعون حاليا ما بين فنادق مكة المكرمة والمدينة المنورة، وسوف تبدأ خلال أيام عملية تفويجهم إلى مكة استعدادا للحج، مؤكدًا أن غرفة العمليات تعمل على مدار الساعة لمتابعة أحوال حجاج السياحة، الذين يبلغ عددهم هذا العام حوالي ٤٠ ألف حاج من الأعداد المخصصة لشركات السياحة بجانب حج العديد من الهيئات، والمنتظر اكتمال وصولهم بعد تكثيف رحلات نقلهم للأراضي المقدسة، موضحا أن لجان البعثة موجودة حاليًا في مكة والمدينة، وأيضا في كافة المنافذ سواء في العقبة ونويبع بالنسبة للحج البري، وكذلك في المنافذ الجوية والمطارات في مصر والسعودية.

وأضاف وليد خليل، أنه وفي إطار حرص غرفة شركات السياحة على ضمان أعلى مستويات التنظيم والأمان لحجاج السياحة المصريين، هناك تنسيقًا مشتركًا يجري على مدار الساعة بين الجهات المعنية بمصر والمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، لمتابعة وتأمين حركة الحجاج منذ مغادرتهم الأراضي المصرية وحتى وصولهم بسلامة الله إلى الأراضي المقدسة، كما أنّ هناك تنسيقا تاما بين كافة الجهات في مصر المتعلق عملها بالحج، معربا عن ثقته وأمله في نجاح الموسم وعودة الحجاج سالمين بعد أداء الفريضة.

وأكد أسامة عمارة المدير التنفيذي لغرفة شركات السياحة أن التنسيق مستمر وعلى أعلى مستوى بين غرفة السياحة ولجان وزارة السياحة والُاثار المنتشرة في كل مكان يتواجد أو يمر به الحجاج.

وأشار عمارة إلى أن هناك غرفة عمليات مركزية بالغرفة تقوم بعملها بالتنسيق التام مع لجان الوزارة لمتابعة خطوط سير الحجاج وضمان التزام الشركات السياحية بتنفيذ البرامج المعتمدة، مؤكدا أن الجهاز الإداري للغرفة بذل جهدا كبيرا هذا العام بموسم الحج، ويستكمله خلال تلك الفترة، حيث يتواجد ممثلو الغرفة بلجان الوزارة لمراقبة ومتابعة موسم الحج ويتواصلون على مدار الساعة مع مشرفي الشركات المنفذة للحج للاطمئنان علي كافة الإجراءات ومساندتهم خلال الموسم.

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