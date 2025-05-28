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اقتصاد

المشاط ومؤسسة تمويل التنمية السويدية توقعان خطاب نوايا لتعزيز التعاون المشترك

توقيع خطاب النوايا،
توقيع خطاب النوايا، فيتو

وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خطاب نوايا مع ماريا هكانسون، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية السويدية Swed Fund، وذلك خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري السويدي الثاني، بحضور حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبنيامين دوسا، وزير التعاون الإنمائي الدولي والتجارة الخارجية السويدي.

منتدى الأعمال المصري السويدي

وبموجب خطاب النوايا، توفّر مؤسسة تمويل التنمية السويدية منحًا تنموية لإعداد دراسات جدوى تحسين استقرار وكفاءة  شبكة الكهرباء، فضلًا عن تمويل الخدمات الاستشارية لمشروع الأوتوبيس الترددي BRT.

وعقب التوقيع؛ أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن تقديرها لاغتنام هذه الفرصة خلال منتدى الأعمال المشترك بين البلدين، لتوقيع خطاب النوايا بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والجانب السويدي، لافتة إلى التعاون الناجح والمستمر بين الطرفين فيما يتعلق بخدمات الاستشارات التي تم تقديمها من الجانب السويدي، بما يؤكد على الرغبة المشتركة لدفع أوجه التعاون.

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رابطة الصداقة والتعاون التي تجمع مصر والسويد

وأوضحت «المشاط» أن هذا التوقيع يُعد امتدادًا للتعاون القائم بين البلدين، كما يعكس قوة رابطة الصداقة والتعاون التي تجمع البلدين، والتي تقوم على التفاهم والثقة المتبادلين، من أجل تحقيق الأولويات المتبادلة، لا سيما في قطاعي الطاقة والنقل الحضري.

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مؤسسة تمويل التنمية السويدية منتدى الاعمال المصري السويدي شبكة الكهرباء الأوتوبيس الترددي الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ماريا هكانسون الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية السويدية منتدى الأعمال المصري السويدي الثاني حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

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