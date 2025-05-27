وزير التجارة السويدي: ندعم جهود مصر لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات

أكد بنيامين دوسا وزير التجارة الدولية والتعاون الإنمائي السويدي دعمه لجهود مصر في تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات، مضيفا أن التعاون بين البلدين يستند إلى الابتكار والاستدامة والتجارة الحرة.

وشدد دوسا، على أهمية دور الشركات السويدية في دعم الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى وجود 19 شركة ضمن الوفد المشارك، تطابق في رؤية البلدين في مجالات التحول الرقمي والطاقة والنقل المستدام.

وافتتح المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية فعاليات منتدى الأعمال المصري السويدي، وذلك بحضور بنيامين دوسا، وزير التجارة الدولية والتعاون الإنمائي السويدي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى جانب ممثلي الوفد السويدي، وأعضاء مجتمع الأعمال المصري.

وشهد الوزراء توقيع مذكرة تفاهم بين شركتي فولفو وGB اوتو، كما تم التوقيع على محضر أعمال منتدى الأعمال المصري السويدي الثاني.

تعزيز الشراكات الدولية

وقال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إن زيارة الوفد السويدي للقاهرة تعكس الروابط القوية والدائمة التي تربط البلدين، مشيرا إلى أن هذا المنتدى يأتي في وقت حاسم في ظل مشهد اقتصادي عالمي متغير، يتطلب تعزيز الشراكات الدولية وتنويع التعاون الاقتصادي.

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