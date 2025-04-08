العاشر من رمضان تطلق خطة لتعزيز شبكة الكهرباء بالشراكة مع القطاع الخاص

أطلق جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان خطة طموحة لتطوير منظومة الطاقة الكهربائية، بالتعاون مع القطاع الخاص، بهدف تلبية الاحتياجات المتزايدة للمناطق الصناعية الثقيلة، في خطوة استراتيجية لتعزيز البنية التحتية ودعم المناخ الاستثماري.



جاء ذلك خلال اجتماع موسع ترأسه المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس الجهاز، بحضور المهندس محمد حنَّه، نائب رئيس الجهاز، والمهندس أسامة ندا، مدير عام الكهرباء، والمهندس محمد عاشور، المشرف على الكهرباء والاتصالات بالمناطق الصناعية، إلى جانب ممثلي الشركة الوطنية لتكنولوجيا الكهرباء (كهرباء) وشركة المجمعات الاستثمارية.



ناقش الاجتماع آليات إنشاء محطات المحولات وتوسيع الطاقة الكهربائية بالمناطق الصناعية الثقيلة، بما يضمن ربط المصانع الجديدة بالشبكة الكهربائية وفق جدول زمني محدد. وتهدف الخطة إلى تلبية الطلب المتنامي من المستثمرين على الطاقة، في ظل التوسع الصناعي المتسارع بالمدينة.



وأكد رئيس الجهاز أن المبادرة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة بشأن تحسين الخدمات وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، مشيرًا إلى أن المشروع سيسهم في تعزيز جاذبية العاشر من رمضان كوجهة صناعية واستثمارية رائدة.



وتُعد هذه الخطة خطوة محورية نحو رفع كفاءة الطاقة في المدينة، وتمكين المصانع من العمل بكامل طاقتها الإنتاجية، ما ينعكس بشكل مباشر على نمو الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

طرح المرحلة العاشرة من مشروع بيت الوطن

كما أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفاصيل قطع الأراضي التي ما زالت شاغرة بمشروع بيت الوطن "الطرح العاشر" بمختلف المساحات وذلك بالمدن المتاخمة للقاهرة والجيزة، وكذا المدن الواقعة بإقليم الدلتا والصعيد، مشيرًا إلى أن الطرح يُعد فرصة لتلبية رغبات أكبر عدد من المتقدمين من أبناء مصر بالخارج.

وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن القطع الشاغرة تشمل 1028 قطعة بالقاهرة الجديدة، و263 قطعة أرض بمدينة 6 أكتوبر، وبأكتوبر الجديدة 3339 قطعة، وبحدائق العاصمة 210 قطع، وبالشيخ زايد 21 قطعة، والعاشر من رمضان 1236 قطعة، و15 مايو 51 قطعة، والشروق 28 قطعة، والعبور الجديدة 1074 قطعة، وبدر 671 قطعة.

وأضاف وزير الإسكان أن هناك (3242) قطعة أرض ما زالت شاغرة بمدن ( السادات – سفنكس الجديدة – العلمين الجديدة – برج العرب الجديدة – المنصورة الجديدة)، بخلاف عدد (2467) قطعة أرض بمدن الصعيد لأبنائنا في الخارج بناء على طلبهم بمدن (المنيا الجديدة – قنا الجديدة – أسوان الجديدة – سوهاج الجديدة – بني سويف الجديدة – أسيوط الجديدة ) وبالتالي يتضمن الطرح العاشر جميع المدن بمختلف المساحات ولتلبية جميع الرغبات.

ولفت وزير الإسكان إلى أن الطرح العاشر ببيت الوطن يعتبر هو أكبر طرح بجميع مراحل المشروع وجارٍ التخصيص طبقا لأولوية وصول التحويلات بالبنك المركزي المصري، ويمكن في نهاية المرحلة منح تيسيرات والسماح بحجز أكثر من قطعة لأصحاب المقدمات الكبيرة بالمرحلة العاشرة.

وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أنه سبق طرح المرحلة العاشرة من مشروع بيت الوطن بعدد حوالي 3 آلاف قطعة أرض، ونظرًا لزيادة عدد التحويلات غير المسبوق، تم التوجيه باستيعاب جميع التحويلات وبناء عليه تم زيادة عدد القطع المطروحة إلى 15 ألف قطعة أرض.

وقال وزير الإسكان: يعتبر المشروع هو أحد المحاور الهامة لإتاحة أراض للمصريين بالخارج لربطهم بوطنهم الأم وتمكينهم من بناء مسكنهم الخاص وفق الاشتراطات.

كما عقد الوزير، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء ومسؤولي الجهات التابعة للوزارة، لمتابعة ملفات العمل، وذلك بحضور مسؤولي الوزارة.

وفي مستهل الاجتماع، قال المهندس شريف الشربينى: إن لدى الوزارة عددا من الملفات والمشروعات التي يتم العمل على تنفيذها عن طريق الجهات التابعة لها، مقدما الشكر للحضور على الجهد المبذول خلال الفترة الماضية، مؤكدا ضرورة العمل على تحقيق نتائج مثمرة للمشروعات التي تتولى كل جهة تنفيذها، خلال الفترة المقبلة، موجهًا بالمتابعة الدورية لجميع المشروعات لسرعة الانتهاء منها.

تعظيم الإيرادات لتوفير احتياجات مختلف المشروعات

وأكد وزير الإسكان، أهمية العمل على تعظيم الإيرادات لتوفير احتياجات مختلف المشروعات التي يتم تنفيذها، بجانب تكثيف الأعمال التي يتم تنفيذها بواسطة الجهات المختلفة، والعمل على توفير مختلف أوجه الدعم لهذه المشروعات والتنسيق بين الجهات بشأن المشروعات المشتركة.

وكلف وزير الإسكان، رؤساء وممثلي الجهات بالمتابعة الميدانية، والتواجد على الأرض سواء من القيادات أو من ينوب عنهم، مما يسهم في ضبط الأداء في المشروعات، ودفع الأعمال للانتهاء من هذه المشروعات فى التوقيتات المحددة، وتذليل أي معوقات أولا بأول، مشددا على أهمية تعظيم دور إدارات الحوكمة بالجهات وإنشائها بالجهات غير الموجودة بها.

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