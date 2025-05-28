الأربعاء 28 مايو 2025
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حوادث

النيابة تطلب التحري حول تخلص شاب من حياته في السلام

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

صرحت نيابة السلام بدفن جثة شاب لقي مصرعه عقب تخلصه من حياته شنقا داخل الشقة التي يسكنها بدائرة قسم شرطة السلام عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. التصريح بدفن جثة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من قسم شرطة السلام يفيد بالعثور على شخص مشنوق داخل شقته الكائنة بدائرة القسم.


وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة شاب في العقد الخامس من العمر، ويرتدي كامل ملابسه، كما تبين وجود مشنقة حول الرقبة ولا توجد ثمة إصابات ظاهرية.


وكشفت التحريات الأولية أن الشاب أقدم على إنهاء حياته شنقًا بسبب مروره بأزمة نفسية حيث علقها بجنش في الحائط حتى لقي مصرعه ولا توجد شبهة جنائية.  


تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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نيابة السلام قسم شرطة السلام غرفة عمليات النجدة مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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