حفظ التحقيق في وفاة شاب تخلص من حياته شنقًا بالسلام

أمرت نيابة السلام بحفظ التحقيق في وفاة شاب تخلص من حياته شنقا داخل مبنى تحت الإنشاء بسبب مروره بأزمة نفسية سيئة، بعد أن تبين أنه لا توجد شبهة جنائية.



شاب يتخلص من حياته في السلام



وكان قسم شرطة السلام قد تلقى بلاغا من الأهالي بدائرة القسم يفيد بالعثور على جثة شاب معلقة في سقف مبنى تحت الإنشاء وملفوف حول عنقه حبل، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة



وبالفحص تبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر وقد صنع لنفسه مشنقة وعلق رقبته بحبل في سقف مبنى تحت الإنشاء بدائرة قسم شرطة السلام وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

وبإجراء التحريات تبين أن الشاب أقدم على إنهاء حياته شنقا بسبب مروره بأزمة نفسية سيئة بسبب رفض أهله زواجه من حبيبته.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تحذير الأزهر من الانتحار

وحذر الأزهر الشريف في وقت سابق من الانتحار مهما تراكمت الهموم والأحزان.

وقال منشور الأزهر: «مهما تراكمَت الشدائد على نفسك، وتراكمت الظلماءُ في طرقك، وشعرت بضيقٍ شديدٍ، وأحسست بأن اليأس تملكك ويأكل بقايا الأمل في روحك؛ أَبشر بفرج الله إليك».

كما قال الأزهر الشريف: «احذر من اليأس، فاليأس والقنوط استصغارٌ لسعة رحمة الله عز وجل ومغفرته، وذلك ذنب عظيم، وتضييق لفضاء جوده».

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