الأربعاء 05 فبراير 2025
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ملفات وحوارات

التفاصيل الكاملة للتحقيق في تخلص موظف دار الأوبرا من حياته.. زميل المتوفى اصطنع الرسالة المزعومة.. وشقيق الضحية: لا أشتبه في أحد جنائيًّا

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

واصلت النيابة العامة التحقيق في ملابسات إقدام موظف بدار الاوبرا على التخلص من حياته عقب إلقاء نفسه في مياه نهر النيل. 

وكشفت النيابة العامة تفاصيل جديدة ومثيرة؛ حيث تبين أن موظفا سابقا هو من كتب الرسالة المزعوم نسبها إلى المتوفى. 

التحريات تكشف تفاصيل مثيرة عن مصطنع الرسالة

وبإجراء التحريات تبين أن موظف سابق بدار الأوبرا المصرية هو من كتب تلك الورقة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بخط يده ووضعها كتعليق على أحد المنشورات على تطبيق التواصل الاجتماعي (فيس بوك) لشعوره بوقوع ظلم على المتوفى من جهة عمله، الأمر الذي دفعه للإقدام على الانتحار، وبمواجهة المتهم أقر بصحة ما توصلت إليه التحريات وقدم أصل المحرر المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتم عرض المتهم على قسم التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لاستكتابه وبيان عما إذا كان قد حرر بخط يده المحرر المضبوط المقدم بمعرفته من عدمه.

حبس المتهم على ذمة التحقيق

وقد قررت النيابة العامة حبس المتهم احتياطيًا أربعة أيام على ذمة التحقيقات واستعجال ورود تقرير قسم التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى.

ووجهت النيابة إلى المتهم تهمة اصطناع الرسالة المنسوبة زورًا للموظف المتوفي.

شقيق المتوفي.. لا يشتبه جنائيا في الوفاة

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال شقيق المتوفى الذي قرر أنه لا يشتبه جنائيًا في الوفاة، وأضاف بأنه قد انتشر على مواقع التوصل الاجتماعي ( فيس بوك ) منشورًا يحوي ورقة مكتوبة مفادها تعرض شقيقه للظلم، وأردف بأن تلك الورقة التي تم نشرها لم تحرر بمعرفة شقيقه.

وناظرت النيابة جثة المتوفى فلم يتبين به أية آثار إصابية.

تفاصيل وفاة موظف الأوبرا غرقا

يقول ابراهيم حسن زوج شقيقة موظف الأوبرا في تصريحات خاصة لفيتو: إن أحد زملاء هاني جاء إلى المنزل يوم الحادث، وسلم نجلته الصغري هاتفه ومتعلقاته، وأخبرها أنه خرج في مشوار وسيعود، وعثروا عليه بعد ذلك غارقا، وخلال تحقيقات النيابة طالبوا استدعاء زميله الذي سلم نجلته متعلقاته، وبالفعل أصدرت النيابة قرارا باستدعائه، ولكن لم يمثل أمام النيابة حتي الآن.

وأضاف أن الرسالة المتداولة مزورة ولم تكن بخط يده، ولم تكن ضمن المتعلقات الشخصية التي سلمها لنا زميله، فهي مجرد رسالة منسوبة إليه ومتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتابع: ربما من كتب الرسالة أراد إثبات أنه تعرض لضغوط في العمل، مفيدا إبلاغنا عن الجهات التي نشرتها، واتهمنها بترويج معلومات زائفة.

وأوضح أن “الراحل لم يكن يتحدث عن مشاكله في العمل، كان كتوما ولم يتحدث عن عمله، ولكن في آخر أيامه علمنا أنه تم فصله من عمله، وبعد وفاته أخبرتنا جهة عمله أنه كان مجرد تهديد بالفصل ولم ينفذ، وعلمنا بعد وفاته أنه تم استدعاءه في شهادة لتحقيق إداري، وشهد شهادة حق، وتسببت شهادته في نقل أحد زملائه إلي مكان بعيد”.

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النيابة العامة نهر النيل انتحار موظف دار الاوبرا

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