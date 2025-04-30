الأربعاء 30 أبريل 2025
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حوادث

أقوال زوجة عامل تخلص من حياته في المرج

إسعاف
إسعاف

استمعت نيابة المرج لأقوال زوجة عامل تخلص من حياته بسبب تركها منزل الزوجية بدائرة قسم شرطة المرج.

وقالت إن ما حدث بينها وبين زوجها مشاكل عادية تحدث عادة بين المتزوجين.

وأضافت أنها تركت المنزل لرغبتها في الابتعاد حتي تهدأ المشاكل ولم تكن تعلم أن زوجها سيتخلص من حياته.

وأمرت النيابة بصرفها دون أية ضمانات.

وكشفت مناظرة  نيابة المرج لجثة المتوفى أنه لقي مصرعه نتيجة كسر بالرقبة ناتج عن تعلقها بجسم صلب والاختناق. 

وأمرت النيابة باستدعاء زوجة المتوفى لسماع أقوالها وأمرت بتشميع الشقة لحين الانتهاء من التحقيقات ورفع البصمات.

واستمعت النيابة لأقوال أهل المتوفى الذين أكدوا أنه كان يمر بأزمة نفسية سيئة بسبب هجر زوجته له وتركها منزل الزوجية ورفض الصلح أو الرجوع إليه وطلبها الطلاق.

وكانت غرفة النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغًا من قسم شرطة المرج يفيد بالعثور على شاب مشنوقًا داخل منزله بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص، تبين العثور على جثة شاب في العقد الرابع من العمر، ويرتدي كامل ملابسه، ومعلق برقبته في جنش بسقف غرفة نومه.

وكشفت التحريات الأولية عدم وجود شبهة جنائية، وأن الشاب أقدم على التخلص من حياته شنقًا بسبب مروره بأزمة نفسية.

تحذير الأزهر من الانتحار

وحذر الأزهر الشريف في وقت سابق من الانتحار مهما تراكمت الهموم والأحزان.

وقال منشور الأزهر: “مهما تراكمَت الشدائد على نفسك، وتراكمت الظلماءُ في طرقك، وشعرت بضيقٍ شديدٍ، وأحسست بأن اليأس تملكك ويأكل بقايا الأمل في روحك؛ أَبشر بفرج الله إليك”.

وأضاف الأزهر الشريف: "احذر من اليأس، فاليأس والقنوط استصغارٌ لسعة رحمة الله عز وجل ومغفرته، وذلك ذنب عظيم، وتضييق لفضاء جوده".

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نيابة المرج غرفة النجدة قسم شرطة المرج الازهر

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