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حوادث

أهل شاب تخلص من حياته بالمرج: زوجته طلبت الطلاق فلم يتحمل فراقها

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أمرت نيابة المرج بالتصريح بدفن جثة شاب تخلص من حياته شنقا، بسبب ترك زوجته منزل الزوجية بمنطقة المرج عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

واستمعت النيابة لأقوال أهل المتوفى الذين أكدوا أنه كان يمر بأزمة نفسية سيئة بسبب هجر زوجته له وتركها منزل الزوجية ورفض الصلح أو الرجوع إليها وطلبها الطلاق. 

وكانت غرفة النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغًا من قسم شرطة المرج يفيد بالعثور على شاب مشنوقًا داخل منزله بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص، تبين العثور على جثة شاب في العقد الرابع من العمر، ويرتدي كامل ملابسه، ومعلق برقبته في جنش بسقف غرفة نومه.

وكشفت التحريات الأولية عدم وجود شبهة جنائية، وأن الشاب أقدم على التخلص من حياته شنقًا بسبب مروره بأزمة نفسية.

تحذير الأزهر من الانتحار

وحذر الأزهر الشريف في وقت سابق من الانتحار مهما تراكمت الهموم والأحزان.

وقال منشور الأزهر: “مهما تراكمَت الشدائد على نفسك، وتراكمت الظلماءُ في طرقك، وشعرت بضيقٍ شديدٍ، وأحسست بأن اليأس تملكك ويأكل بقايا الأمل في روحك؛ أَبشر بفرج الله إليك”.

وأضاف الأزهر الشريف: “احذر من اليأس، فاليأس والقنوط استصغارٌ لسعة رحمة الله عز وجل ومغفرته، وذلك ذنب عظيم، وتضييق لفضاء جودة”.

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