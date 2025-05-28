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ترتيب الدوري المصري "مجموعة التتويج" قبل جولة الحسم

ترتيب الدوري المصري
ترتيب الدوري المصري "مجموعة التتويج"، فيتو

ترتيب الدوري المصري، تقام اليوم الأربعاء جولة حسم لقب بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث يتنافس الأهلي وبيراميدز على اللقب للموسم الجاري 2024-2025.

ويلتقي اليوم الأربعاء، الأهلي أمام فاركو، وبيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا في ختام مشوارهما في بطولة الدوري المصري الممتاز الموسم الجاري.

كما تشهد بطولة الدوري المصري منافسة بين الثلاثي المصري وسيراميكا والبنك الأهلي على تذكرة التأهل الأخيرة للبطولات الأفريقية ومرافقة الزمالك بالكونفدرالية الموسم الجديد.

ويلتقي في الثامنة مساء اليوم الأربعاء كل من: المصري البورسعيدي أمام حرس الحدود، وبتروجيت ضد البنك الأهلي.

وكانت رابطة الأندية المحترفة قررت إقامة مباراتي الأهلي أمام فاركو من الجولة الثامنة للتصفية النهائية لمجموعة تحديد البطل في نفس توقيت مباراة بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة التاسعة للتصفية النهائية للمسابقة بسبب منافسة الثنائي على اللقب.

ترتيب الدوري المصري مجموعة التتويج

1- الأهلي 55 نقطة

2- بيراميدز 53 نقطة

3- الزمالك 44 نقطة

4- المصري 39 نقطة

5- سيراميكا 37 نقطة

6- البنك الأهلي 37 نقطة

7- فاركو 32 نقطة

8- بتروجيت 26 نقطة

9- حرس الحدود 24 نقطة

نظام الدوري المصري 

ويقام الموسم الحالي للدوري المصري بنظام استثنائي يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين مجموعة التتويج ومجموعة تفادي الهبوط.

وتلعب أفضل 9 أندية من حيث الترتيب في الدور الأول في مجموعة التتويج لحسم هوية البطل والفرق المتأهلة إلى البطولات القارية.

والفرق المشاركة في دورة التتويج هي: بيراميدز المتصدر والأهلي والزمالك والمصري البورسعيدي والبنك الأهلي وسيراميكا  وفاركو وبتروجيت وحرس الحدود.

وتشارك الأندية في الدور الثاني بنفس رصيد النقاط الذي جمعته في الدور الأول دون إضافة أي نقاط اعتبارية.

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