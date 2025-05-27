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رياضة

ترتيب الدوري المصري قبل مباراتي الأهلي وبيراميدز وحسم اللقب

ترتيب الدوري المصري
ترتيب الدوري المصري

ترتيب الدوري المصري، تنطلق غدا الأربعاء جولة حسم لقب بطولة الدوري المصري الممتاز؛ إذ يتنافس الأهلي وبيراميدز على اللقب في آخر جولات المسابقة للموسم الحالي 2024-2025.

ويلتقي، غدا الأربعاء، الأهلي أمام فاركو، وبيراميدز ضد سيراميكا كيلوباترا في ختام مشوارهما في بطولة الدوري المصري الممتاز الموسم الجاري.

وكانت رابطة الأندية المحترفة قررت إقامة مباراتي الأهلي أمام فاركو من الجولة الثامنة للتصفية النهائية لمجموعة تحديد البطل في نفس توقيت مباراة بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا في افتتاح الجولة الثامنة للتصفية النهائية للمسابقة بسبب منافسة الثنائي علي اللقب.

ترتيب الدوري المصري مجموعة التتويج

1- الأهلي 55 نقطة

2- بيراميدز 53 نقطة

3- الزمالك 44 نقطة

4- المصري 39 نقطة

5- سيراميكا 37 نقطة

6- البنك الأهلي 37 نقطة

7- فاركو 32 نقطة

8- بتروجيت 26 نقطة

9- حرس الحدود 24 نقطة 

 

جدول ترتيب الدوري المصري مجموعة تحديد البطل 

 

كما تشهد بطولة الدوري المصري منافسة بين الثلاثي المصري وسيراميكا والبنك الأهلي علي تذكرة التأهل الأخيرة للبطولات الأفريقية ومرافقة الزمالك بالكونفدرالية الموسم الجديد.

 

ويلتقي في الثامنة مساء غدا الأربعاء كلا من: المصري البورسعيدي أمام حرس الحدود، وبتروجيت ضد البنك الأهلي.

 

 

نظام الدوري المصري 


ويقام الموسم الحالي للدوري المصري بنظام استثنائي يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين مجموعة التتويج ومجموعة تفادي الهبوط.

وتلعب أفضل 9 أندية من حيث الترتيب في الدور الأول في مجموعة التتويج لحسم هوية البطل والفرق المتأهلة إلى البطولات القارية.


والفرق المشاركة في دورة التتويج هي: بيراميدز المتصدر والأهلي والزمالك والمصري البورسعيدي والبنك الأهلي وسيراميكا  وفاركو وبتروجيت وحرس الحدود.

وتشارك الأندية في الدور الثاني بنفس رصيد النقاط الذي جمعته في الدور الأول دون إضافة أي نقاط اعتبارية.

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