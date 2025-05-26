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رياضة

مدرب تشيلسي يرد على المشككين في قدرات فريقه

ماريسكا، فيتو
ماريسكا، فيتو

رد إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي، على المشككين في قدرات فريقه، وذلك بعدما نجح في حجز بطاقة العبور إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وفاز تشيلسي على نوتنجهام فورست، بهدف دون رد، في ختام الدوري الإنجليزي الممتاز، ليضمن العبور لدوري الأبطال.

تصريحات مدرب تشيلسي 

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية، أن تشيلسي يمكن أن يقدم موسما تاريخيا في أول ظهور لماريسكا هذا العام، إذا فاز على ريال بيتيس في نهائي دوري المؤتمر، الأربعاء المقبل، ليصبح بذلك أول فريق يفوز بكل الألقاب الأوروبية.


وكان ماريسكا سعيدا بنجاح فريقه في الرد على الانتقادات التي تعرض لها طوال الموسم.

وقال ماريسكا "لم أشك أبدا في إمكانيات اللاعبين لأكون صادقا، قلت دائما الشكوك تأتي من الخارج".

وأضاف المدرب الإيطالي "جميع من كانوا يعتقدون أن لديهم الحل والحقيقة قالوا عنا إننا صغارا للغاية وأننا لسنا جيدين بالشكل الكافي".

وتابع "لقد انتظروا أن يهدر أستون فيلا النقاط من أجل أن نتأهل لدوري الأبطال، قالوا إننا لسنا قادرين بالفوز بها على الملعب لأننا صغار جدا، وليس لدينا الخبرة".

وأوضح ماريسكا "للأسف جميعهم وقع في نفس الخطأ، واعتقدوا أن لديهم الحل والإجابة لكل شيء".

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