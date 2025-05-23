الجمعة 23 مايو 2025
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مباريات الأسبوع، صن داونز مع بيراميدز.. الأهلي أمام فاركو.. نهائي دوري المؤتمر الأوروبي (إنفوجراف)

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الأهلي بيراميدز الزمالك صن داونز تشيلسي ريال بيتيس

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