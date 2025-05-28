الليلة، تشيلسي يواجه ريال بيتيس في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، يستعد فريق تشيلسي الإنجليزي لمواجهة ريال بيتيس الإسباني، اليوم الأربعاء في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي لموسم 2024-2025.

وتقام مباراة تشيلسي وريال بيتيس، على ملعب مييسكي، في بولندا، مساء اليوم في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

وحجز تشيلسي مقعده في نهائي دوري المؤتمر الاوروبي، بعد فوزه على ديورجردن السويدي، بخمسة أهداف مقابل هدف، في نصف النهائي.

فيما تأهل ريال بيتيس تأهل بعد مباراة مثيرة أمام فيورنتينا، حسمها بالفوز بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

حكم نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2025

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تعيين الحكم البوسني عرفان بيليتو لإدارة المباراة النهائية التي ستجمع بين تشيلسي وريال بيتيس في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2025.

موعد مباراة تشيلسي وريال بيتيس في دوري المؤتمر الأوروبي 2025

تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة تشيلسي وريال بيتيس في دوري المؤتمر الأوروبي 2025

تذاع المباراة عبر قناة beIN sports HD 1.

وتأهل ريال بيتيس إلى نهائي دوري المؤتمر الأوروبي بعد تجاوز اختبار فيورنتينا الصعب بنتيجة 4-3 بمجموع المباراتين، بينما وصل تشيلسي على حساب ديور جاردن السويدي بنتيجة 5-1.

ويأمل تشيلسي في أن يصبح أول فريق في التاريخ يتوج بجميع الألقاب الأربعة الكبرى للأندية الأوروبية.

وفاز "البلوز" بلقبين في دوري أبطال أوروبا، ولقبين في الدوري الأوروبي، ولقبين في كأس أبطال الكؤوس الأوروبية.

في المقابل، يسعى ريال بيتيس لحصد أول لقب قاري في تاريخه، إذ لم يسبق للفريق الأندلسي تجاوز دور الـ16 في أي بطولة أوروبية قبل هذا الموسم.

يذكر أن بطل دوري المؤتمر الأوروبي يتأهل للمشاركة في الدوري الأوروبي في الموسم التالي، وذلك في حال عدم التأهل من خلال البطولات المحلية.

وكان ريال بيتيس احتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإسباني، ليضمن المشاركة في الدوري الأوروبي الموسم المقبل، بينما ضمن تشيلسي المشاركة في دوري أبطال أوروبا، بعد احتلاله المركز الرابع في البريميرليج.

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