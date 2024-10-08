الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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رياضة

أزمة في الزمالك بعد استبعاد حسين السيد من لجنة الكرة

حسين السيد
حسين السيد

أبدى حسين السيد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك غضبه بعد استبعاده من لجنة الكرة في القلعة البيضاء. 

استقر مجلس إدارة نادي  الزمالك برئاسة حسين لبيب، على تشكيل لجنة للكرة في القلعة البيضاء.

وأشار المصدر إلى أن لجنة الكرة ستتكون من حسين لبيب رئيس، حسام المندوه أمين صندوق النادي، أحمد سليمان وعمرو أدهم وهاني بيرزي أعضاء مجلس الإدارة، وطارق السيد نجم الزمالك السابق.

 

تفاصيل غضب حسين السيد بعد استبعاده من لجنة الكرة 

وتحدث حسين السيد مع حسين لبيب رئيس نادي الزمالك وأبلغه باستغرابه وغضبه الشديد من استبعاده من لجنة الكرة بالزمالك رغم أنه كان مكلفا بالملف رفقة أحمد سليمان قبل النجاح في الانتخابات. 

وأشار إلى أن حسين لبيب أكد لحسين السيد أن دوره سيكون في قطاعات الناشئين بشكل مباشر وأنه لن يتم تهميشه. 

 

لجنة الكرة الجديدة في الزمالك تثير الجدل لهذا السبب 

وتثير لجنة الكرة في الزمالك الجدل خاصة أن 4 أعضاء منها لم يمارسوا كرة القدم نهائيا، وهم حسين لبيب وعمرو أدهم وهاني بيرزي وحسام المندوه. 

كما أن استبعاد حسين السيد من لجنة الكرة الجديدة بنادي الزمالك كان "غريبا" رغم إشرافه على كرة القدم رفقة أحمد سليمان عضو المجلس منذ نجاح المجلس الحالي في الانتخابات وحتى الفترة القصيرة الماضية.

السبب الثالث الذي أثار جدلا واسعا أيضا هو تكون لجنة الكرة من عدد زوجي وليس فردي. 

ومن الأفضل أن تكون أي لجنة من عدد فردي من أجل التصويت على القرارات المهمة والتي من الممكن أن يختلف عليها البعض لأخذ رأي الأغلبية. 

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، خوض ثلاث مباريات ودية خلال الفترة الحالية، في إطار الاستعداد لبطولة كأس السوبر المصري المقرر لها في الإمارات.

 

3 مباريات ودية للزمالك استعدادا لكأس السوبر المصري في الإمارات

1-من المقرر أن يلتقي الزمالك مع نظيره بتروجت يوم 10 أكتوبر الجاري على ملعب بتروسبورت في الحادية عشرة صباحًا.

2- سيلتقي الزمالك مع فريق إيسترن كومباني يوم 13 أكتوبر الجاري على ملعب النادي، في العاشرة والنصف صباحًا، على أن يواجه في نفس اليوم فريق زد على ملعب بتروسبورت في الخامسة مساءً بناء على طلب الجهاز الفني للفريق لتجهيز جميع اللاعبين لبطولة السوبر المحلي.

 

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري 

تقام مباراة الزمالك وبيراميدز يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر الجاري على إستاد آل نهيان الساعة 4.05 عصرا.

فيما يلتقي يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر على استاد محمد بن زايد فريقا الأهلي وسيراميكا كليوباترا الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة. 

 

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز 

ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وأون تايم سبورتس.

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