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رياضة

الأهلي يغلق ملف تدعيم الجبهة اليسرى قبل مونديال الأندية

كريم الدبيس، فيتو
كريم الدبيس، فيتو

استقر الرأي داخل الأهلي على تأجيل حسم ملف تدعيم الجبهة اليسرى لحين العودة من أمريكا بعد خوض منافسات كأس العالم للأندية، حيث يتواجد مع الفريق ثلاثة لاعبين في الجبهة اليسرى حاليا، وهم: على معلول ويحيى عطية الله وكريم الدبيس، ومن ثم سيكون هناك قرار بتأجيل ضم أي صفقة جديدة في هذا المركز قبل مونديال الأندية. 

ويتأهب النادي الأهلي لخوض مباراة فاركو الحاسمة للقب الدوري المصري، الأربعاء المقبل، على ستاد القاهرة.

موعد مباراة الأهلي أمام فاركو في الدوري المصري 

تقام مباراة الأهلي أمام فاركو في الثامنة مساء الأربعاء الموافق 28 مايو الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

 

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري

وتنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلي وفاركو مع وجود ستوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

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