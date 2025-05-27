الثلاثاء 27 مايو 2025
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رياضة

مصدر بالأهلي: محمد يوسف سيكون متحدثا رسميا باسم جهاز ريفيرو

محمد يوسف
محمد يوسف

قال مصدر داخل الأهلي: إن محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي سيكون المتحدث الرسمي باسم جهاز ريفيرو وقطاع كرة القدم في المرحلة القادمة، حيث ستيواجد يوسف في مؤتمر تقديم ريفيرو لوسائل الإعلام المرتقب الخميس القادم. 

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة فاركو غدا في ختام منافسات دوري نايل. 

 

موعد مباراة الأهلي أمام فاركو في الدوري المصري 

وتقام مباراة الأهلي، أمام فاركو في الثامنة مساء الأربعاء الموافق 28 مايو الجاري على استاد القاهرة الدولي.

ويحتاج الأهلي لتحقيق الفوز في المباراة المقبلة لحسم لقب الدوري هذا الموسم بشكل رسمي.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024"، وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري

 وتنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلي وفاركو مع وجود ستوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

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