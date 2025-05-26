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رياضة

أول تعليق من أحمد الكأس على مجموعة مصر ببطولة كأس العالم للناشئين

أحمد الكأس،فيتو
أحمد الكأس،فيتو

 علق أحمد الكأس، المدير الفني لمنتخب مصر تحت 17 عاما، على قرعة بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة، التي تستضيفها قطر في شهر نوفمبر المقبل.

أكد الكأس أن قرعة كأس العالم قوية وليست سهلة، لافتا إلى أن الكرة تطورت بشكل كبير.

وأشار الكأس، إلى أن أي منتخب تأهل إلى كأس العالم فهو منتخب قوي لا يمكن الاستهانة به.

وأوضح المدير الفني لمنتخب مصر تحت 17 عاما، أنه يسعى لإعداد جيد للمنتخب قبل المشاركة في المونديال.

وشدد الكأس، على أنه يسعى دائما إلى تقديم أداء يليق باسم الكرة المصرية.
 

مجموعات كأس العالم تحت 17 سنة (قطر 2025)

الأولى: قطر – إيطاليا – جنوب إفريقيا - بوليفيا

الثانية: اليابان – المغرب – كالادونيا الجديدة – البرتغال 

الثالثة: السنغال – كرواتيا – كوستاريكا – الإمارات

الرابعة: الأرجنتين – بلجيكا – تونس - فيجي

الخامسة: إنجلترا – فنزويلا – هايتي - مصر

السادسة: المكسيك – كوريا الجنوبية – كوت ديفوار – سويسرا

السابعة: ألمانيا – كولومبيا – كوريا الشمالية - السلفادور

الثامنة: البرازيل – هندوراس – اندونيسا - زامبيا

التاسعة: أمريكا – بوركينافاسو – طاجيكستان - التشيك

العاشرة: باراجواي – أوزبكستان – بنما - أيرلندا

الحادية عشر: فرنسا – تشيلي – كندا - أوغندا

الثانية عشر: مالي – نيوزيلندا – النمسا - السعودية.

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