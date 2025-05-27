مجلس الجبلاية يحدد موعد اجتماعه المقبل لحسم ملف الهبوط وشكل الدوري

مجلس الجبلاية، يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، اجتماعا حاسما، يوم السبت المقبل 31 مايو الجاري، بمقر الاتحاد الجديد بمدينة 6 أكتوبر، لمناقشة عدد من الملفات الهامة والعاجلة، التي شغلت الشارع الرياضي في مصر في الأيام الأخيرة

شكل الدوري وملف الهبوط

ويأتي في مقدمة جدول أعمال مجلس الجبلاية في اجتماعه المقبل مناقشة شكل مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم المقبل، إلى جانب حسم ملف الهبوط، سواء باعتماد القرار الصادر عن اجتماع رابطة الأندية مع مسئولي فرق الدوري الممتاز، أو رفض القرار بما يتوافق مع لائحة النظام الأساسي المعمول بها في اتحاد الكرة.

إجتماع رابطة الأندية مع فرق الدوري الممتاز، فيتو

كما ينظر مجلس الجبلاية في اجتماعه المقبل، تعديل بعض البنود في لائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة نفسه، خاصة ما يتعلق منها بتنظيم مسابقة الدوري المصري، والمسابقات المحلية الأخرى، وعقوبة الانسحاب في مسابقة الدوري

إعداد منتخبي الشباب والناشئين لكأس العالم

كما يناقش مجلس الجبلاية في اجتماعه المقبل، برامج إعداد منتخبي الشباب والناشئين تحت 19 و17 سنة لبطولتي كأس العالم في تشيلي وقطر، وتوفير كافة الأدوات التي من شأنها أن تساعد الفريقين على تشريف الكرة المصرية في البطولتين الكبيرتين.

اعتماد تشكيل منتخب المحليين بقيادة حلمي طولان

كما ينتظر أن يشهد الاجتماع المقبل، تشكيل الجهاز الفني لمنتخب المحليين، بقيدة حلمي طولان، من أجل المشاركة في كاس العرب بقطر في شهر ديسمبر المقبل.

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