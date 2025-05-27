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رياضة

اتحاد الكرة يتجه لتعديل موعد مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز

الزمالك يواجه بيراميد
الزمالك يواجه بيراميد في نهائي كأس مصر، فيتو

يتجه مسئولو اتحاد الكرة لتعديل موعد مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز، المحدد لها التاسعة والنصف مساء يوم 5 يونيو المقبل، وهو نفس يوم وقفة عيد الأضحى  .

الموعد المقترح لنهائي كأس مصر

وكشف مصدر باتحاد الكرة لفيتو، أن إدارة المسابقات قد تعلن خلال الساعات القادمة، تعديل موعد المباراة لتقام بنفس اليوم ولكن في الساعة التاسعة والنصف مساء، بدلا من الثامنة، خاصة أن وقفة عرفات هو يوم صيام، ويرغب مسئولو الجبلاية في إتاحة الفرصة لمشجعي الفريقين لتناول وجبة الإفطار في منازلهم قبل التوجه إلى استاد القاهرة لمتابعة اللقاء.

كأس مصر، فيتو
كأس مصر، فيتو

30 ألف مشجع يحضرون نهائي كأس مصر

 وافق مسئولو اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة، على حضور 30 ألف متفرج لمباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر، والمقرر لها يوم 5 يونيو المقبل على استاد القاهرة الدولي.

وجاء قرار اتحاد الكرة بحضور 30 ألف متفرج، بواقع 15 ألف لنادي الزمالك ومثلها لنادي بيراميدز.

ويسعى الزمالك حاليا إلى الحصول على موافقة بحضور السعة الكاملة لاستاد القاهرة، من أجل فتح الباب أمام جماهيره لدعم اللاعبين في المباراة الهامة والمصيرية.

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