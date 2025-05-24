عراقجي: جولة مفاوضات النووي في روما "الأكثر احترافية" وواشنطن بدأت تفهمنا بشكل أفضل

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الولايات المتحدة أصبحت بعد المحادثات في روما تفهم موقف طهران بشأن الملف النووي بشكل أفضل.



قال عراقجي عقب الجولة الخامسة من المفاوضات الإيرانية الأمريكية في تصريح للتلفزيون الإيراني: "انعقدت الجولة الخامسة من المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة في روما. ويمكنني وصفها بأنها من أكثر الجولات احترافية حتى الآن. لقد أوضحنا موقف إيران، وهو واضح للغاية. أعتقد أن الجانب الأمريكي بدأ يفهم موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشكل أفضل".

وتستعد طهران وواشنطن لجولة جديدة من المحادثات لحل الخلافات بشأن البرنامج النووي الإيراني، وتأملان في تحقيق نتائج إيجابية في اجتماع أو اجتماعين آخرين.

وقال عراقجي: "اتفقت الأطراف على تحديد مواقفها، ثم تنظيم وعقد الجولة التالية من المحادثات... آمل أن نتمكن خلال الاجتماع أو الاجتماعين القادمين من التوصل إلى قرارات تمكن من المضي قدما في المحادثات. وبفضل جهود سلطنة عمان في إزالة العقبات، هناك فرصة لتحقيق تقدم".

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد قالت في وقت سابق إن هدفها الرئيسي في المحادثات هو توضيح الموقف الأميركي، الذي يقول دبلوماسيون إيرانيون إنه يتغير باستمرار، حيث وافقت واشنطن في البداية على مستوى تخصيب أقصى يبلغ 3.67% (وهي الشروط نفسها المنصوص عليها في الاتفاق النووي لعام 2015، ولكن بسبب انسحاب الولايات المتحدة منه في عام 2018، زادت إيران مستوى التخصيب إلى 60%)، وتطالب الآن الجمهورية الإسلامية بوقف عملية التخصيب تماما. ورفضت طهران العرض لأنه سيجبرها على تقليص برنامجها النووي الذي يستخدم لأغراض صناعية وطبية.

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