الأربعاء 28 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار الخضار اليوم الأربعاء، انخفاض الثوم 10 جنيهات وورق العنب يعاود الارتفاع

أسعار الخضار اليوم
أسعار الخضار اليوم

أسعار الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الأربعاء الموافق 28 مايو 2025.

أسعار الخضار اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء الموافق 28 مايو 2025، في السطور الآتية:

أسعار الخضار 
أسعار الخضار 

سعر الخضار اليوم الأربعاء

  • تراوح  سعر الطماطم بين 4 جنيهات إلى 8 جنيهات للكيلو، بانخفاض 3 جنيهات عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 2.5 جنيه إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 5.5 جنيه إلى 7.5 جنيه، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

سعر كيلو البصل

  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 5.5 جنيه إلى 7.5 جنيه، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 6 جنيهات إلى 12 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 3 إلى 5 جنيهات.
أسعار الخضار 
أسعار الخضار 

سعر الخضار اليوم

  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 6 إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 3 جنيهات إلى 7 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

سعر الفلفل الرومي

  • تراوح سعر كيلو فلفل رومي من 5 جنيهات  إلى 9 جنيهات، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 3 إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 20 إلى 28 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
أسعار الخضار 
أسعار الخضار 

سعر الملوخية

  1. تراوح سعر كيلو الملوخية من 6 إلى 7 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 5 إلى 8 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

سعر الخيار 

  1. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 5 إلى 8 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  2. تراوح سعر البامية من 25 إلى 45 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.
أسعار الخضار 
أسعار الخضار 

أسعار الخضار

  1. تراوح سعر كيلو الثوم من 30 إلى 45 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.
  2. وتراوح سعر ورق العنب من 30 إلى 60 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.
  3. تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو البطاطا من 3.5 جنيه إلى 9.5 جنيه.

سعر الليمون

  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 20 جنيهًا إلى 60 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 15 جنيهًا إلى 20 جنيهًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار الخضار أسعار الخضروات سعر الخضروات اسعار الخضروات اليوم اسعار الخضراوات سعر الخضار سعر الخضراوات سوق العبور سعر الطماطم سعر البطاطس سعر الليمون سعر الثوم سعر البصل اسعار الخضار اليوم سعر الفاصوليا اسعار الخضراوات اليوم سعر الفلفل اسعار الطماطم اسعار البطاطس سوق العبور اليوم

الأكثر قراءة

أخبار مصر: محامي نوال الدجوي يروي تفاصيل ما حدث، تحذير من حدث كبير ضد مصر، واقعة جديدة لسائق تطبيق مع طبيبة، حسم الدوري اليوم

محامي نوال الدجوي يكشف رد فعل بنات الدكتورة منى على خبر وفاة ابن خالهم ولميس الحديدي تحرجه

أمريكا أعدت العدة، دبلوماسي يحذر من تطورات كبرى وأحداث خطرة تستهدف مصر خلال أيام

فتح 11 ثغرة في السياج، جيش الاحتلال ينشر نتائج التحقيق في معركة كرم أبو سالم

أسعار الخضار اليوم الأربعاء، انخفاض الثوم 10 جنيهات وورق العنب يعاود الارتفاع

سعر السمك اليوم، البلطي يصالح المصريين وقفزة غير متوقعة في 4 أصناف منها البوري

إيران تنفذ حكم الإعدام فى جاسوس إسرائيلي

الدخان وصل للسماء، حريق هائل بمخزن بلاستيك في الخانكة والدفع بـ 7 سيارات إطفاء (صور)

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار الأرز بالأسواق اليوم الثلاثاء

سعر النحاس بالأسواق اليوم الثلاثاء 27/5/2025

ارتفاع الأحمر، أسعار البيض اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025

المزيد

انفوجراف

موعد أيام العشر الأوائل من ذي الحجة وعيد الأضحى (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 28 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 28 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 28 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية