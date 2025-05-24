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اقتصاد

أسعار الخضار اليوم، الليمون يعاود قفزاته وانخفاض الطماطم والبصل

أسعار الخضار اليوم،فيتو
أسعار الخضار اليوم،فيتو

أسعار الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم السبت الموافق 24 مايو 2025.

أسعار الخضار اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم السبت الموافق 24 مايو 2025، في السطور الآتية:

أسعار الخضار 
أسعار الخضار 

سعر الخضار اليوم السبت

  • تراوح  سعر الطماطم بين 5 جنيهات إلى 15 جنيها للكيلو، بانخفاض 50 قرشًا عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين جنيهين إلى 6.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 5 جنيهات إلى 6 جنيهات، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 5 جنيهات إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 4 جنيهات إلى 9 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 3 إلى 5 جنيهات.
أسعار الخضار 
أسعار الخضار 

سعر الخضار اليوم

  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 7 إلى 15 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 2.5 جنيه إلى 6.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو فلفل رومي من 4.5 جنيه  إلى 8 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 3 إلى 8 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 15 إلى 30 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.
أسعار الخضار 
أسعار الخضار 

سعر الخيار

  1. تراوح سعر كيلو الملوخية من 10 إلى 12 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 5 إلى 11 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  3. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 5 إلى 11 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  4. تراوح سعر البامية من 15 إلى 40 جنيهًا.
  5. بلغ سعر كيلو البسلة نحو 20 جنيها.
أسعار الخضار 
أسعار الخضار 

أسعار الخضار

  1. تراوح سعر كيلو السبانخ من 23 إلى 25 جنيهًا.
  2. وتراوح سعر ورق العنب من 30 إلى 45 جنيهًا للكيلو.
  3. تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو البطاطا من 3.5 جنيه إلى 9.5 جنيه.
أسعار الخضار 
أسعار الخضار 

سعر الخضار 

  • تراوح سعر كيلو الثوم من 30 إلى 50 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 35 جنيهًا إلى 60 جنيهًا بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 20 جنيهًا إلى 30 جنيهًا.

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