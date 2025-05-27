الثلاثاء 27 مايو 2025
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أخبار مصر

جدول رحلات مصر للطيران لنقل الحجاج إلى الأراضي المقدسة اليوم

الحجاج في مطار القاهرة،
الحجاج في مطار القاهرة، فيتو
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تواصل الشركة الوطنية مصر للطيران الناقل الوطني المصري جسرها الجوي اليوم الثلاثاء، لنقل حجاج بيت الله الحرام إلي الأراضي المقدسة علي متن 19 رحلة جوية.

 

رحلات مصر للطيران لسفر حجاج بيت الله الحرام

ومن المقرر أن تنظم شركة مصر للطيران اليوم الثلاثاء، 10 رحلات تقلع من مطار القاهرة الدولي متوجهة إلى مطار جدة الدولي، و6 رحلات تقلع من مطار القاهرة الدولي أيضا متوجهة إلى مطار المدينة المنورة، ورحلتين تقلعان من مطار الأقصر الدولي متوجهين إلى مطار المدينة المنورة، ورحلة واحدة تقلع من مطار القاهرة الدولي متجهة إلى مطار الطائف الدولي، وذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية والسياحة والتضامن وقرعة القاهرة والجيزة والبحيرة والمنوفية وسوهاج والأقصر وتضامن الإسكندرية والفيوم والبحيرة وبنى سويف والترانزيت وحج أفراد والعمل والإقامة.

 

ونظمت الشركة الوطنية مصر للطيران أمس الإثنين، 20 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة، وذلك استمرارًا للجسر الجوى الذي تسيره مصر للطيران الناقل الوطني المصري لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضى المقدسة.

 

جدول رحلات مصر للطيران إلى السعودية 

12 رحلة القاهرة - جدة 
2 رحلة الأقصر - جدة 
6 رحلات القاهرة - المدينة المنورة 


وذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية والتضامن والأوقاف وحجاج قرعة القاهرة والإسكندرية والجيزة والغربية وتضامن الأقصر وقنا والمنيا وسوهاج والترانزيت والعمل والإقامة وحج أفراد والحجاج الفلسطينيين.

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