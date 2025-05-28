مجلس نقابة الأطباء يساند اليوم خالد أمين أمام النيابة بعد شكوى وزارة الصحة

أعلنت هيئة مكتب نقابة الأطباء أنها، بكامل تشكيلها، ستشارك اليوم الأربعاء في حضور التحقيق مع الدكتور خالد أمين أمام النيابة، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية.

وتقدمت وزارة الصحة بشكوى إلى النيابة العامة ضد الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء الدكتور خالد أمين على خلفية تصريحات إعلامية أدلى بها في قضايا تخص هجرة الأطباء وتحديات مهنة الطب بجانب تصريحات أخرى عن قانون إسناد إدارة المنشآت الطبية للقطاع الخاص على حد قوله.

تطورات البلاغ المقدم من وزارة الصحة ضد الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد للنقابة

وفوجئ الدكتور خالد أمين منذ أيام بابلاغه بعرضه أمام النيابة العامة بسبب شكوى من وزارة الصحة.

من جانبها ناقشت هيئة مكتب النقابة العامة للأطباء خلال اجتماعها، تطورات البلاغ المقدم من وزارة الصحة ضد الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد للنقابة.

نقابة الأطباء ترفض استهداف لأعضاء النقابة على خلفية أدائهم لأدوارهم النقابية

وأكدت الهيئة، تضامنها الكامل مع الدكتور خالد أمين، ورفضها لأي استهداف لأعضاء النقابة على خلفية أدائهم لأدوارهم النقابية، أو التعبير عن آرائهم في قضايا المهنة والأطباء.

مجلس نقابة الأطباء

تأكيدًا لوحدة الصف النقابي ووقوفهم إلى جانب زميلهم في أداء دوره المشروع وحقه في التعبير عن رأيه.

وأكد المشاركون في الاجتماع أن الدفاع عن العمل النقابي وحرية التعبير هو التزام راسخ لن تحيد عنه النقابة، وأنها ستواصل أداء دورها في حماية حقوق الأطباء والدفاع عن مصالحهم بكل السبل القانونية.

الدفاع عن حقوق الأطباء وصون كرامة المهنة

وأكدت نقابة الأطباء مجددًا، التزامها الدائم بأداء دورها المهني والوطني في متابعة والتعليق على القضايا التي تمس مهنة الطب والمنظومة الصحية في مصر، انطلاقًا من مسؤوليتها التاريخية في الدفاع عن حقوق الأطباء، وصون كرامة المهنة، والمشاركة الفاعلة في تطوير السياسات الصحية.

وأعربت النقابة العامة للأطباء عن بالغ استيائها وقلقها الشديدين إزاء ما صدر عن وزارة الصحة من تقديم شكوى ضد الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد للنقابة، على خلفية ممارسته لدوره النقابي، وما ترتب عليها من استدعائه للتحقيق أمام النيابة العامة.

العمل النقابي ليس جريمة

أكدت النقابة، أن العمل النقابي ليس جريمة، بل هو حق أصيل كفله الدستور والقانون، وأن محاسبة ممثل نقابي على تصريحاته أو مواقفه التي تصب في صالح المهنة والمنظومة الصحية هو أمر مرفوض شكلًا وموضوعًا ويمثل سابقة خطيرة تمس روح العمل النقابي الحر الذي شاركت الدولة نفسها في ترسيخه كركيزة للتعبير عن الرأي والمشاركة في صنع القرار ولابد من فتح المجال للرأي والرأي الآخر.

مجلس نقابة الأطباء

وتابعت نقابة الأطباء: “لقد دأب الدكتور خالد أمين، طيلة سنوات مشاركته النقابية، على التعبير عن قضايا الأطباء بمهنية ومسؤولية، وحرص دائم على الصالح العام، دون أن يسعى إلى مصلحة شخصية أو مكسب ذاتي، وإن استهدافه على خلفية نشاطه النقابي يعد مساسًا واضحًا باستقلال النقابات”.

وأكدت النقابة أن دعمها الكامل للزميل الدكتور خالد أمين هو دعم للعمل النقابي ذاته، ولمبدأ حرية التعبير، وأنها كلفت المستشار القانوني للنقابة لحضور التحقيق معه.

وأعربت النقابة عن ثقتها الكاملة في نزاهة النيابة العامة والقضاء المصري العادل، الذي طالما كان حصنًا للحقوق والحريات، وضامنًا لاحترام الدستور وسيادة القانون.

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