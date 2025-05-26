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سياسة

نقيب الأطباء: إخلاء وحدات الإيجار القديم قنبلة والعيادات غير مخاطبة بحكم الدستورية

مناقشة تعديل قانون
مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم

 أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، أن العيادات والمراكز الطبية والصيدليات غير مخاطبة بحكم المحكمة الدستورية في شأن تعديل  قانون الإيجار القديم

مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم 

 جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان، الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة. 

تعديلات قانون الإيجار القديم في شأن العيادات حددت زيادة سنوية 10%

وأوضح أن التعديلات القانونية التي طرأت عام ١٩٩٧، حددت زيادة سنوية بنسبة ١٠%، وهي زيادة كافية.

 

إنهاء العقود الإيجارية قنبلة اجتماعية 

وحذر نقيب الأطباء، من إنهاء العقد بعد خمس سنوات، قائلا: هي بالفعل قنبلة اجتماعية.

وكشف، أن الأطباء والصيادلة سبق ودفعوا مبالغ خلو في الوحدات تصل لملايين.

وقال نقيب الأطباء: إذا كانت الحكومة تعمل على تأجير المستشفيات وتشجيع القطاع الخاص، فلا يجب أن تكبل العيادات الخاصة، وتطالب بالإخلاء بعد خمس سنين.

وأكد أن فسخ العقود بعد خمس سنوات غير دستوري، لأنها عقود رضائية، محذرا من المساس باستمرار عقود العيادات والمراكز الطبية، باعتبارها أمن قومي.

وطالب نقيب الأطباء، بحرية المالك والمستأجر في تقدير قيمة الإيجار سواء في حي شعبي أو راقي.

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