الإثنين 19 مايو 2025
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رياضة

حقيقة إلغاء اتحاد الكرة لاجتماع الغد مع الأندية

اتحاد الكرة،فيتو
اتحاد الكرة،فيتو

يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعا غدا الثلاثاء، مع أندية الدوري الممتاز لمناقشة شكل الموسم الجديد للمسابقة.

وترددت أنباء عن اتفاق الأندية حول الاكتفاء باجتماعهم أمس مع رابطة الأندية المحترفة ومقاطعة جلسة اتحاد الكرة خاصه وأن الرابطة أعلنت رغبة الأندية بإلغاء الهبوط.

وكشف مصدر داخل اتحاد الكرة أن الاجتماع قائم حتى الآن وأن الجلسة مع الأندية في موعدها غدا الثلاثاء بمركز المنتخبات الوطنية بالهدف.

وأصدرت رابطة الأندية المصرية  بيانا رسميا عبر حسابها الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن أبرز القرارات التي نتجت عن اجتماعها مع مسئولي أندية القسم الأول (الدوري الممتاز) امس الأحد.

وتضمن البيان الذي أصدرته رابطة الأندية 6 قرارات جاءت على النحو التالي:

قرارات إجتماع الرابطة مع أندية الدوري الممتاز

في ضوء الاجتماع الذي عقدته رابطة الأندية المصرية المحترفة، اليوم الأحد، بحضور ١٥ ناديًا من أندية الدوري الممتاز، وغاب عنه كل من؛ نادي الزمالك ونادي بيراميدز ونادي حرس الحدود، وبعد مناقشات مستفيضة حول أوضاع المسابقة وطلبات الأندية، تقرر ما يلي:

أولا- استجابة لطلبات الأندية تقرر إلغاء الهبوط في الموسم الرياضي الجاري 2024-2025، مع استمرار إقامة الدوري بنظامه الحالي، على أن يتم اعتبارًا من الموسم المقبل هبوط ٤ اندية وصعود ٣ من القسم الثاني، وذلك لتحقيق التوازن التنافسي وتدارك الظروف الاستثنائية الحالية.

ثانيًا- تطالب رابطة الأندية مؤسسات الدولة ممثلة في مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الشباب والرياضة، بالتعجيل في إصدار قانون الرياضة الجديد وما يتضمنه من نصوص خاصة بالاستثمار الرياضي التي تمكّن الأندية من تحويل  قطاعات كرة القدم إلى شركات مساهمة، بما يضمن إدارة احترافية مستدامة وتوفير التمويل اللازم للاندية وفق أفضل الممارسات العالمية.

ثالثًا- تجديد الثقة في مجلس إدارة رابطة الأندية المحترفة للموسم جديد، بناءً على رغبة الأندية الـ١٥ الحاضرة، مع اعتماد ترشيح النادي الأهلي السيد إبراهيم الكفراوي عضو مجلس إدارة النادي السابق ممثلا للنادي في الرابطة مكان الكابتن عماد متعب، والذي سبق وأن تقدم باستقالته من عضوية الرابطة.

رابعًا- منح الأندية المشاركة في الدوري الممتاز مهلة ٣٠ يومًا، تنتهي في 18 يونيو 2025، لتقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن بنود لائحة المسابقة، وذلك ضمن خطة الرابطة لتطوير اللوائح وتحقيق أعلى معايير الشفافية والعدالة التنافسية.

خامسًا- موافقة الأندية على انطلاق موسم الدوري المصري الممتاز 2025-2026 يوم 15 أغسطس المقبل، وينتهي بنهاية مايو 2026، وذلك ضمن خطة الرابطة لعودة الانتظام الكامل للمسابقة وتفادي تكدس المباريات.

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