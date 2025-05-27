الثلاثاء 27 مايو 2025
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خارج الحدود

وزير الخارجية يلتقي رئيس البرلمان الموريتاني في نواكشوط

وزير الخارجية مع
وزير الخارجية مع رئيس البرلمان الموريتانى، فيتو

عقد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة لقاءً خلال زيارته لنواكشوط اليوم مع محمد ولد مكت، رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية (البرلمان).

 

انعكاس للرغبة المتبادلة لتطوير العلاقات الثنائية بين الدولتين

أكد الوزير عبد العاطي على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين على مختلف المستويات، والتطلع لتطوير العلاقات بين البلدين والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. وتناول وزير الخارجية عقد الاجتماع الثاني للجنة المشتركة بين البلدين لأول مرة منذ عام ٢٠٠٦، في انعكاس للرغبة المتبادلة لتطوير العلاقات الثنائية بين الدولتين الشقيقتين ورفع مستوى التعاون إلى آفاق جديدة خاصة في المجال الاقتصادي. 

التعاون المشترك لتعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين

وتناول وزير الخارجية مخرجات اجتماع اللجنة المشتركة، منوهًا إلى الامكانيات الواعدة للتعاون بين البلدين في مجالات التعليم العالي والطاقة والزراعة والصيد والثروة السمكية، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات البنى التحتية، مؤكدًا أهمية التعاون المشترك لتعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين. 

القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين العربية والأفريقية

وأشاد الوزير عبد العاطي بالدور الذي تلعبه موريتانيا تحت قيادة الرئيس الغزواني في محيطها الإقليمي، مجددًا دعم مصر لجهود موريتانيا في التصدي للإرهاب. ك

ما شهد اللقاء بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين العربية والأفريقية، وتناول المستجدات في كل من قطاع غزة، وليبيا، والسودان، ومنطقة الساحل والصحراء.

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موريتانيا رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية نواكشوط

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