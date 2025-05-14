السجن 15 عامًا لرئيس موريتانيا السابق.. اعرف السبب

حكمت الغرفة الجزائية الجنائية في محكمة الاستئناف في موريتانيا اليوم الأربعاء، على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالسجن 15 سنة نافذة بتهمة استغلال منصبه والاختلاس.

ومثل الرئيس الموريتاني السابق أمام قضاء بلاده بتهمة الإثراء غير المشروع واستغلال المنصب والنفوذ وغسيل الأموال إلى جانب حوالي عشرة متهمين آخرين من كبار المسؤولين السابقين والمقربين منه، بمن فيهم رئيسا وزراء سابقان ووزيران سابقان ومديران لشركات كبرى.

وفي فبراير الماضي، طلبت النيابة العامة الموريتانية عقوبة السجن 20 عاما للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الذي يحاكم منذ نوفمبر الماضي أمام محكمة استئناف في نواكشوط بتهمة استغلال منصبه.



يذكر أن ولد عبد العزيز، البالغ من العمر 69 عامًا كان قيد الاحتجاز منذ بدأت محاكمته الأولى في يناير 2023.



والرئيس السابق كان جنرالًا في الجيش الموريتاني، وحكم البلاد في الفترة من 2008 وحتى 2019، وفور خروجه من الحكم شكل البرلمان لجنة للتحقيق في فترة حكمه، لتبدأ واحدة من أكثر المحاكمات إثارة في التاريخ الموريتاني.

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