وزير الخارجية يتوجه إلى موريتانيا في زيارة ثنائية

توجه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية اليوم إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية في زيارة ثنائية.

تبادل الرؤى والتقديرات بشأن التحديات والأزمات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك

ومن المقرر أن يترأس الوزير عبد العاطي الوفد المصري في أعمال اللجنة المشتركة للتعاون، وكذلك المنتدى الاقتصادي المصري الموريتاني، بالإضافة إلى عقد لقاءات ثنائية مع عدد من كبار المسئولين الموريتانيين.

وذلك لتبادل الرؤى والتقديرات بشأن التحديات والأزمات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلًا عن تناول سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

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