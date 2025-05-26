الإثنين 26 مايو 2025
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خارج الحدود

وزير الخارجية يتوجه إلى موريتانيا في زيارة ثنائية

وزير الخارجية
وزير الخارجية

توجه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية اليوم إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية في زيارة ثنائية.

 

تبادل الرؤى والتقديرات بشأن التحديات والأزمات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك

ومن المقرر أن يترأس الوزير عبد العاطي الوفد المصري في أعمال اللجنة المشتركة للتعاون، وكذلك المنتدى الاقتصادي المصري الموريتاني، بالإضافة إلى عقد لقاءات ثنائية مع عدد من كبار المسئولين الموريتانيين. 

وذلك لتبادل الرؤى والتقديرات بشأن التحديات والأزمات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلًا عن تناول سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

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المنتدى الاقتصادي المصري الموريتاني الجمهورية الاسلامية الموريتانية تطوير العلاقات الاقتصادية

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