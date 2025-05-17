وزير خارجية موريتانيا: الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب إبادة جماعية وسط صمت دولي

أكد محمد سالم ولد مرزوك، وزير الشئون الخارجية والتعاون الأفريقي والموريتانيين في الخارج، أن الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب ابادة جماعية وسط صمت من المجتمع الدولي، مشيرا إلى أنه لا بد من السماح لدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة مع ضرورة وقف إطلاق النار.

إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67

وقال محمد سالم لد مرزوك، إن، خلال كلمته التى ألقاها أمام مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المنعقد فى بغداد،إن بلاده تدين الانتهاكات الإسرائيلية المسترة في قطاع غزة، مع تأييدنا لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشريف.

السلام والأمن والإستقرار

وتابع وزير الشئون الخارجية والتعاون الأفريقي والموريتانيين في الخارج، أنه لا بد أن يكون هناك وحدة وسلامة أراضي الشعوب العربية والتمتع بالسلام والأمن والإستقرار.

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