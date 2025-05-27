تضارب أسعار الذهب يثير البلبلة في الأسواق.. والغرفة التجارية توجه نصيحة هامة للمستثمرين

شهدت أسعار الذهب اليوم خلال حركة التعاملات حالة من التضارب والاختلاف في الأسعار بين ما يتم تداوله على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي وما تعلنه الجهات الرسمية أو المتاجر المعتمدة.

التضارب فى أسعار الذهب يؤثر على قرارات الشراء والادخار

ومن جانبه أكد الدكتور هاني ميلاد رئيس مجلس إدارة شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية فى تصريحات خاصة لــ “ فيتو ”: أنه لا يوجد انهيار الاسعار محليا وأن الاسعار سوف تعاود الارتفاع تدريجيا ولكنها تتأثر بالأسعار عالميا، وأن هذا التضارب يؤدي إلى حالة من البلبلة والقلق بين المواطنين، ويؤثر على قرارات الشراء والادخار، بل ويستغل أحيانا في التلاعب بالمستهلكين.

التأكد من المصادر التي يتم الاعتماد عليها في أسعار الذهب

وأضاف ميلاد: من المهم التأكد من صحة المصادر التي يتم الاعتماد عليها في معرفة أسعار الذهب، فمتابعة البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية مثل الشعبة العامة للذهب أو المواقع الاقتصادية الموثوقة، تضمن للمواطن الحصول على معلومات دقيقة وواقعية، وتقلل من فرص الوقوع في فخ الشائعات أو المبالغات التي قد تُستغل لتحقيق أرباح غير مشروعة.

سعر جرام الذهب الآن بالسوق المحلى

وتنشر بوابة فيتو سعر الذهب وفقا لآخر تحديث له في الأسواق المحلية والصاغة اليوم.

اسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5274 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4615 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 3955 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب حوالي 36920 جنيه.

التوترات الجيوسياسية تبقي الذهب تحت المجهر

الذهب عالميًّا ما زال يعيش على وقع التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، بدءًا من أزمة روسيا وأوكرانيا مرورًا بانهيار وقف إطلاق النار في غزة، وانتهاءً بالتصريحات المفاجئة من الرئيس الأمريكي بشأن الرسوم الجمركية، التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرًا، مما زاد من حالة التذبذب في الأسواق العالمية.

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4 عوامل رئيسية تتحكم بسعر الذهب فى مصر

السعر العالمي للمعدن: ارتفاعه أو انخفاضه يرتبط بالدولار الأمريكي الذي يتأثر هو الآخر بمعدلات الفائدة الأمريكية والسياسات المالية العالمية.

سعر صرف الجنيه مقابل الدولار: أي تحرك في سعر الصرف ينعكس مباشرة على تكلفة استيراد الذهب.

العرض والطلب المحلي: مع اقتراب مواسم الزفاف والأعياد، يزداد الطلب، مما يرفع الأسعار.

القرارات الاقتصادية: مثل خفض الفائدة أو فرض ضرائب على المدخرات.

اخر تطورات حركة مؤشر صناديق الاستثمار في الذهب

استقر مؤشر صناديق الاستثمار في الذهب بالبورصة المصرية، خلال حركة التداولات اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025، حيث سجل سعر جرام الذهب المعلن على موقع البورصة المصرية حوالي 5305 جنيهًا للبيع.

مؤشر الذهب - فيتو

وترصد "فيتو" لحظيًّا وعلى مدار الساعة آخر تطورات مؤشر الذهب على موقع البورصة المصرية.

سعر جرام الذهب عيار 24 بالبورصة المصرية

سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 5305 جنيهًا للعرض.

سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 5250 جنيهًا للطلب.

ويمكنك معرفته يوميًّا من خلال الموقع الرسمي للبورصة المصرية من هنــــــــــــــــــــــا.

مؤشر الذهب يترنح عالميا

وتراجع مؤشر الذهب عالميا خلال حركة التعاملات، ليسجل سعر الأونصة حاليا حوالى 3337 دولارا للشراء، وذلك بعد أن كانت الأسعار فى حالة من التصحيح خلال الأيام القليلة الماضية.

شاشات التداول فى البورصة العالمية

كما سجلت شاشات التداول فى البورصة العالمية، ما قيمته 3337 دولارا كسعر شراء للأونصة و3340 دولارا لأونصة البيع، فى الوقت نفسه يتزاحم المستثمرون لشراء كميات إضافية من الذهب المعروض بالبورصة العالمية، حيث تظهر فى التسجيلات الشرائية كبرى الدول والبنوك المركزية.

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مؤشر الذهب - فيتو

لماذا يعتبر الاستـثمار في الذهب خيارًا ذكيًّا؟

الاستثمار فى الذهب من أهم أدوات الاستثمار التي يستخدمها المستثمرون لتحقيق أهدافهم المالية نظرًا لما يمتلكه الذهب من مميزات تجعل الاستثمار فيه خيارًا ذكيًّا ومن هذه المميزات:

يعد الاستثمار فى الذهب وسيلة لربح الأموال، حيث إنه تزداد قيمته مع مرور الزمن. الاستثمار فى الذهب خاصة يساهم في الحفاظ على قيمة المال مع مرور الزمن. الاستثمار فى الذهب يساعد فى بناء محفظة استثمارية قوية ومتنوعة. الاستثمار فى الذهب وسيلة مهمة للادخار وللتحوط ضد مخاطر التضخم العالية.

توقعات مؤشر الذهب الفترة المقبلة

تشير التوقعات العالمية إلى أن أسعار الذهب قد تشهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة المقبلة من عام 2025، مدفوعة بعدة عوامل اقتصادية وجيوسياسية.

حيث أن جي بي مورغان تتوقع أن يصل سعر الذهب إلى 4000 دولار للأوقية خلال عام واحد، مدفوعًا بالتوترات الجيوسياسية وزيادة الطلب على الملاذات الآمنة بالإضافة إلى كومنولث بنك أوف أستراليا (CBA) والذى يتوقع أن يصل سعر الذهب إلى 3750 دولارًا للأوقية في الربع الرابع من عام 2025، نتيجة لضعف أداء الدولار الأمريكي وزيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن.

ماهى العوامل المؤثرة في ارتفاع أسعار الذهب ?

التوترات الجيوسياسية: مثل النزاعات التجارية والتهديدات بفرض تعريفات جمركية، مما يدفع المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن.

ضعف الدولار الأمريكي: يجعل الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين الذين يستخدمون عملات أخرى.

زيادة الطلب العالمي: ارتفع الطلب على سبائك الذهب.

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