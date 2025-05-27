مصر للطيران تسير غدًا 17 رحلة جوية إلى الأراضي المقدسة

تواصل مصرللطيران الناقل الوطني المصري جسرها الجوي، غدًا الأربعاء، 28 مايو 2025 لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة على متن 17 رحلة جوية بواقع:-

جدول رحلات مصر للطيران لنقل الحجاج

6 رحلات القاهرة - جدة

8 رحلات القاهرة - المدينة المنورة

2 رحلة الأقصر- جدة

1 رحلة الأقصر - المدينة المنورة

وذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية والسياحة والتضامن وقرعة السويس وقنا وتضامن الإسكندرية والبحيرة وشمال سيناء والمؤسسة والأقصر وقنا والترانزيت والعمل والإقامة وحج أجانب وأفراد.

تواصل الشركة الوطنية مصر للطيران الناقل الوطني المصري جسرها الجوي اليوم الثلاثاء، لنقل حجاج بيت الله الحرام إلي الأراضي المقدسة علي متن 19 رحلة جوية.

رحلات مصر للطيران لسفر حجاج بيت الله الحرام

ومن المقرر أن تنظم شركة مصر للطيران اليوم الثلاثاء، 10 رحلات تقلع من مطار القاهرة الدولي متوجهة إلى مطار جدة الدولي، و6 رحلات تقلع من مطار القاهرة الدولي أيضا متوجهة إلى مطار المدينة المنورة، ورحلتين تقلعان من مطار الأقصر الدولي متوجهين إلى مطار المدينة المنورة، ورحلة واحدة تقلع من مطار القاهرة الدولي متجهة إلى مطار الطائف الدولي.

وذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية والسياحة والتضامن وقرعة القاهرة والجيزة والبحيرة والمنوفية وسوهاج والأقصر وتضامن الإسكندرية والفيوم والبحيرة وبنى سويف والترانزيت وحج أفراد والعمل والإقامة.

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