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جراح كندي يجري عمليات توسيع للصمام الميترالي بمستشفى طهطا بسوهاج مجانا

وزارة الصحة، فيتو
وزارة الصحة، فيتو

 أعلنت وزارة الصحة أنه تم إجراء 3 عمليات توسيع للصمام الميترالي بالبالون لحالات تعاني من ضيق مزمن بالصمام الميترالي، وإجراء 4 حالات “إيكو” بالمنظار وعدد من حالات القسطرة بمستشفى طهطا العام بمحافظة سوهاج مجانـًا.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن العمليات جائت ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار.

وأجريت العمليات خلال زيارة خبير وجراح القلب الكندي البروفسير "رضا محفوظ"، والفريق الطبي المعاون من أطباء المستشفى.


 وأكدت وزارة الصحة أنه تم إجراء أكثر من 500 عملية قسطرة ما بين علاجية وتشخيصية بمستشفى طهطا العام منذ تشغيل قسم القسطرة أواخر شهر أكتوبر من العام الماضي.

 

وكشفت وزارة الصحة عن تفاصيل نجاح فريق طبي متعدد التخصصات بمستشفى شبين الكوم التعليمي في إنقاذ حياة مصاب بجلطتين دماغية وقلبية وبوقت قياسي.

 

مستشفى شبين الكوم التعليمي لإجراء قسطرة مخية طارئة

 وقالت وزارة الصحة إنه بالتنسيق الكامل بين مستشفيات الهيئة، استقبلت مستشفى دمنهور التعليمي الحالة التي تبلغ من العمر ٣٧ عامًا، وهو رجلًا يعاني من شلل بالجانب الأيمن وفقدان في النطق واضطراب في الوعي. 

وتبين بعد إجراء الأشعة وجود جلطة حادة بالمخ ناتجة عن انسداد الشريان الدماغي الأوسط، مما استدعى إجراء تدخل سريع وتحويل الحالة إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي لإجراء قسطرة مخية طارئة، حيث استعاد المريض بعدها جزء كبير من قوة الجانب الأيمن.

وعند وصول المريض للمستشفى تبين أيضًا أنه يعاني من اشتباه جلطة بالقلب بالتزامن مع أعراض الجلطة المخية، وهو ما استدعى تدخلًا مشتركًا وغير مسبوق بين فريقي القسطرة القلبية والمخية، ولكن أظهرت القسطرة القلبية سلامة شرايين القلب.

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وأكدت وزارة الصحة جاهزية المستشفيات التعليمية وكفاءتها الطبية العالية في التعامل مع الحالات الطارئة.

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