الصحة: زيادة عدد لجان الكشف الطبي على ذوي الاحتياجات الخاصة إلى 550 لجنة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن مناظرة وإجراء الفحوصات الطبية لـ117 ألفا و513 مواطنا من طالبي كارت الخدمات المتكاملة على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك خلال الفترة من أول يناير حتى 18 مايو 2025 تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، برعاية ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع.

اللجان الطبية المختصة بالكشف الطبي على ذوي الاحتياجات الخاصة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان: إن أعداد اللجان الطبية المختصة بالكشف الطبي على ذوي الاحتياجات الخاصة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة، زادت إلى 550 لجنة طبية متخصصة، و140 لجنة عامة، وتشمل اللجان التابعة لوزارة الصحة، ولجان المستشفيات الجامعية، واللجان الطبية بمستشفيات القوات المسلحة والشرطة، وذلك في إطار تسهيل الإجراءات على المواطنين وتغطية جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح «عبد الغفار» أن حالات الإعاقات المستحقة لـ«كارت الخدمات المتكاملة» تشمل: (البتر متعدد الأطراف أو بتر طرف واحد، والشلل الرباعي، والشلل الدماغي، وحالات ضمور العضلات -شلل الأطفال في طرف أو أكثر- بالإضافة إلى حالات كف البصر، والإعاقات المتعددة، وحالات متلازمة داوون، والإعاقات الذهنية الأخرى -معدل ذكاء 35% أو أقل- إلى جانب حالات طيف التوحد، والتقزم).

وأشار «عبدالغفار» إلى توقيع الكشف الطبي على 93 ألفًا و97 مواطنا من طالبي الحصول على الدعم النقدي (تكافل وكرامة)، مضيفا أنه تم مناظرة وإجراء الفحوصات الطبية لـ31 ألفًا و548 مواطنا من طالبي الحصول على السيارات المجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة، المعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية على مستوى محافظات الجمهورية.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد العقاد مدير عام المجالس الطبية المتخصصة: إن خطوات الحصول على كارت الخدمات المتكاملة تبدأ بتسجيل البيانات الشخصية للمواطن على الموقع الرسمي للوزارة، موضحا أن البيانات تشمل (الاسم الرباعي، الرقم القومي، نوع الإعاقة، رقم الهاتف، العنوان) ويتم إخطار مقدم الطلب برسالة قصيرة على هاتفه المحمول بالموعد ومكان الكشف الطبي، منوها إلى أن الموقع يعمل على مدار الـ 24 ساعة.

وأكد «العقاد» حرص وزارة الصحة والسكان، على حوكمة الإجراءات الطبية وتوفير كافة وسائل الدعم اللازمة التي تهدف إلى تيسير حصول ذوي الإعاقة على كارت الخدمات المتكاملة، منوها إلى أن وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الجهات واللجان التابعة لها ولجان مستشفيات الجامعة، والقوات المسلحة، والشرطة هي لجان منوطة بتوقيع الكشف الطبي على طالبي الحصول على كارت الخدمات المتكاملة، وبعد الانتهاء من الإجراءات الطبية، تحول الطلبات إلى وزارة التضامن التي تقوم بدورها بإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة.

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