الصحة تطلق خدمة العيادات التحضيرية لمرضى زراعة الكبد باستخدام تقنية الطب عن بُعد

أعلنت أمانة المراكز الطبية المتخصصة عن بدء تشغيل خدمة العيادات التحضيرية لمرضى زراعة الكبد بمركز الكبد والجهاز الهضمي ووحدة زراعة الكبد بمستشفى القاهرة الفاطمية، وذلك باستخدام تقنية الطب عن بُعد، كخدمة متميزة لتحضير المرضى والمتبرعين في محافظاتهم، تحت شعار: "بندعم المريض والمتبرع يتحضر في مكانه".

مستشفى القاهرة الفاطمية

وكشفت الدكتورة مها أحمد إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، عن تقديم مقترح لوزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبد الغفار، لتدريب عدد من الأطباء من ٧ مستشفيات، ليتم تأهيلها لتحضير مرضى زراعة الكبد داخل محافظاتهم، بالتنسيق مع مستشفى القاهرة الفاطمية التي تجري العمليات.

وأشارت إلى أن الوزير وافق على المقترح، وبدأ بالفعل تنفيذ البرنامج التدريبي للأطباء، بهدف الحفاظ على صحة المرضى وتخفيف أعباء السفر إلى القاهرة قبل العملية.

وأضافت أن المرحلة الثانية من البرنامج تشمل تدريب الأطقم الطبية على مرحلة ما بعد الزراعة، لما تمثله من أهمية في متابعة حالة المرضى بعد إجراء الجراحة.

أما المرحلة الثالثة، فتتضمن اختيار المستشفى الأنسب في الصعيد أو الدلتا لإجراء عمليات الزراعة، بعد التأكد من استيفاء المعايير الطبية المطلوبة.

وأكدت إبراهيم أن هذه الخدمة تهدف إلى تسهيل إجراءات التحضير لعمليات زراعة الكبد، دون الحاجة لانتقال المريض والمتبرع إلى القاهرة، على أن تُجرى العمليات تحت إشراف نخبة من أساتذة الجامعات والاستشاريين المتخصصين.

تشمل المراكز التي بدأت تقديم الخدمة:

مركز كبد ههيا

مستشفى أطفال بنها

مركز الكبد والجهاز الهضمي بدمياط

مستشفى دمياط التخصصي

مركز الكبد والجهاز الهضمي بكفر الشيخ

مركز الكبد والجهاز الهضمي بدماص

مستشفى سمالوط التخصصي

مركز الكبد والجهاز الهضمي بسوهاج.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الأمانة في التوسع بخدمات الرعاية التخصصية، وتيسير سبل العلاج للمرضى بالمحافظات، خاصة في الحالات الدقيقة التي تتطلب تجهيزًا ومتابعة طبية دقيقة قبل وبعد الجراحة.

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