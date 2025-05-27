وزير الصحة: نهدف لدعم الصناعة المحلية في الأجهزة الطبية

شهد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وإحدى الشركات، في إطار استراتيجية الوزارة لتطوير خدمات قطاع الرعاية الصحية.

وقع بروتوكول التعاون الدكتور محمد فوزي مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الأشعة والمشرف على الإدارة العامة للأشعة بالوزارة، بحضور الدكتور هشام ستيت رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، وسفير هولندا بمصر "بيتر موليما".

إعداد دراسات الجدوى الخاصة بتوطين صناعات الأجهزة الطبية في مصر

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن البروتوكول يهدف إلى إعداد دراسات الجدوى الخاصة بتوطين صناعات الأجهزة الطبية في مصر

وتابع "عبدالغفار" أن هذا التعاون يشمل مجالات رئيسية مثل: دراسة توطين صناعة مكونات الأجهزة، وتطوير صناعة الأجهزة الطبية داخل مصر، بالإضافة إلى إنشاء مركز متخصص لنقل المعرفة في مجال الهندسة الطبية الحيوية.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد فوزي مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الأشعة والمشرف على الإدارة العامة للأشعة بالوزارة، إلى أن البروتوكول ينص على قيام الطرفين بالعمل سويا على دعم الصناعة المحلية، وتعزيز وجود المنتجات المصرية في سوق التكنولوجيا الصحية، بما يتماشى مع أولويات الدولة وخططها المستقبلية.

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