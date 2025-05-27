مصادر: النيابة تستدعي شهودا جددا في وفاة أحمد الدجوي، وشقيقه يتهم ابنة عمته بالتسبب فى الواقعة

تواصل النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة في حادث العثور على جثة الدكتور أحمد الدجوي وبها رصاصة، داخل مسكنه الخاص فى كمبوند شهير بمدينة 6 أكتوبر.. وكشفت مصادر خاصة عن أن النيابة استدعت شهودا جددا فى القضية، بينهم بعض الأشخاص الذين التقى بهم فور عودته إلى مصر.

على جانب آخر، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أقاويل حول حدوث مشاجرة داخل منزل أحمد الدجوي، قبل الإعلان عن العثور على جثته.

الجيران سمعوا أصواتا مرتفعة من مسكن الدجوي الحفيد

وأشارت تلك الأقاويل إلى أن الجيران سمعوا أصواتا مرتفعة تصدر من مسكن الدجوي الحفيد، يرجح أنها بسبب الشجار بين بعض الأشخاص.

كانت مصادر مقربة من أسرة الدجوي الحفيد، قالت: إن عمرو الدجوي اتهم ابنة عمته إنجي، بالتسبب فى وفاة شقيقه، نظرا لوجود خلافات قديمة ومعقدة بينه وشقيقيه من جهة، وبين ابنتى عمتهم “انجي وماهيتاب” من جهة أخرى.

يشار إلى أن كل ما ننشره فى هذه القضية، هو معلومات أولية مازال التحقيق فيها جاريا ولم يصدر بشأنها أي بيان أو تصريح رسمي يجزم بصحتها من عدمه.

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