بعد مصرع حفيد نوال الدجوي، خالد الصاوي يوجه رسالة لزوجته وأولاده وشقيقه

علق الفنان خالد الصاوي على مصرع أحمد الدجوي، حفيد نوال الدجوي رئيسة مجلس إدارة جامعة " MSA"، الذي عُثر على جثته، أمس الأحد، داخل شقته، وتم تشييع جنازته اليوم الاثنين من مسجد الدجوي بجامعة " MSA".

خالد الصاوي ينعي أحمد الدجوي ويوجه رسالة لعائلته



ونعى خالد الصاوي الفقيد أحمد الدجوي، ووصفه بـ "الخلوق"، ووجه رسالة لعائلة أحمد الدجوي زوجته وأبناءه وشقيقه عمرو الدجوي، ومقدمًا العزاء لهم ولكل أحباءه وأصدقاءه.

وقال الفنان خالد الصاوي في نعيه لحفيد نوال الدجوي: "إنا لله وإنا إليه راجعون، ينعي الفنان خالد الصاوي الشاب الخلوق المغفور له بإذن الله تعالى دكتور أحمد الدجوي سائلا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يجعل مثواه الجنة".

ووجه خالد الصاوي رسالة لعائلة أحمد الدجوي، فقال: "نسأل الله العلي القدير أن يصبغ السكينة والصبر على زوجته وأبنائه وأخيه الأستاذ عمرو دجوي وأن يلهم أحباءه وأصدقاءه وكل تلامذته في العلم والعمل الصبر والسلوان.. نسألكم الدعاء والفاتحة للفقيد".

العثور على جثة حفيد الدجوي في شقته

وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بيانًا كشفت فيه تفاصيل وملابسات العثور على جثة حفيد الدكتورة نوال الدجوي رئيس جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، داخل مسكنه بمدينة 6 أكتوبر.

مصرع الدكتور أحمد شريف الدجوي، فيتو



وقالت الداخلية في بيانها: "في ضوء ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ملابسلات وفاة أحمد الدجوي حفيد نوال الدجوي.. بالفحص تبين أنه بتاريخ الأحد 25 مايو 2025، تلقى قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة بلاغا من أسرة المذكور بقيامه بإطلاق عيار ناري على نفسه مستخدمًا طبنجة مرخصة خاصة به حال تواجده بمحل إقامته بأحد المنتجعات السكنية بدائرة القسم مما أدى إلى وفاته.

النيابة تباشر التحقيق في مصرع أحمد الدجوي

وأشارت التحريات إلى أنه كان يعالج فى الفترة الأخيرة من أمراض نفسية، وسافر للخارج فى رحلة علاجية فى هذا الإطار وعاد للبلاد.

وفاة حفيد نوال الدجوي، فيتو



وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، أمرت النيابة العامة بالتصريح بدفن جثة أحمد الدجوي حفيد نوال الدجوي بعد العثور على جثته وبها طلق ناري داخل منزله في أكتوبر.

وأكد عمرو الدجوي تعليقًا على مصرع شقيقه أحمد الدجوي أنه لن يقبل العزاء في شقيقه، فقال في تدوينة عبر حسابه بالفيس بوك: "الله يرحمك يا أخويا وضهري وسندي.. صلاة الجنازة عقب صلاة الضهر في مسجد الدجوي داخل جامعة MSA في ٦ اكتوبر طريق الوحات دون تقبل العزاء"



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