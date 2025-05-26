بعد وفاة أحمد الدجوي، الشقيقتان إنجي وماهيتاب تفتحان الباب لتسوية النزاع العائلي

خلافات وتوترات عمرها سنوات عاشتها عائلة الدجوي بين أبناءها، وسط محاولات كثيرة للصلح كانت مصيرها دائما الفشل.

إلا أن الشقيقتين الدكتورة إنجي وماهيتاب الدجوي متمسكتان بأمل إنهاء النزاع الممتد حول ميراث العائلة، ومنفتحتان على خيار التصالح والتفاوض الودي مع ورثة الراحل أحمد الدجوي، وشقيقيه عمرو ومحمد، في محاولة لإغلاق هذا الملف الذي ألقى بظلاله على الأسرة.

وكانت أولى محاولات الصلح بدأت قبل وفاة الدكتورة منى الدجوي، بمبادرة من الدكتورة نوال الدجوي وحفيدتيها إنجي وماهيتاب، حيث تم اللجوء إلى وسيط مقرب لتقريب وجهات النظر، إلا أن تلك المحاولة تعثرت بعدما فوجئت إنجي وماهيتاب بإقدام أحمد الدجوي وشقيقه عمرو على رفع دعوى حجر ضد عمتهما الدكتورة منى، في خطوة اعتبرتها الشقيقتان «طعنة قاسية»، أدت إلى تعميق الخلاف ووفاة الدكتورة منى في مارس 2025 دون أن تكتمل مساعي التصالح، وسط غياب تام لأحمد وعمرو عن جنازتها، ما زاد من جراح العائلة.

وفي وقت لاحق، عادت فكرة التصالح إلى الواجهة، حيث عرض أحمد وعمرو تقسيم التركة مناصفة، وهو ما قوبل بالرفض من الطرف الآخر الذي تمسك بأن التركة لا يمكن تقسيمها ما دامت الدكتورة نوال لا تزال على قيد الحياة.

وتم طرح مقترح بديل يقضي بمنح كل طرف 40% من التركة، مع احتفاظ الدكتورة نوال بنسبة 20%، لكنه قوبل بالرفض مجددًا من جانب أحمد وعمرو.

وقبيل الوفاة المفاجئة لأحمد الدجوي، تجددت محاولات التفاوض للمرة الثالثة، بعد أن أبدى رغبة في إنهاء الخلاف بحضور وسيط موثوق من الطرفين. ورحبت الشقيقتان بهذا التوجه، وطالبتا بتقديم تصور واضح من جانب أحمد وشقيقه، إلا أن الموت كان أسرع، وتوفي أحمد قبل استكمال الخطوة.

ورغم كل ما جرى، تؤكد المصادر المقربة أن الشقيقتين الدكتورة إنجي وماهيتاب ما زالتا حريصتين على لم الشمل، وتفتحان الباب مجددا لأي مبادرة جدية من أجل التوصل إلى تسوية تنهي هذا النزاع المزمن، بروح من المسؤولية والاحترام لإرث العائلة.

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