خوف صهيوني من العقوبات، وزير خارجية الاحتلال يكشف سبب إدخال المساعدات إلى غزة

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية في تقرير اليوم الإثنين، إن وزير الخارجية جدعون ساعر، طلب إدخال مساعدات لقطاع غزة بعد ضغط أوروبي أمريكي وتهديد بعقوبات.

ساعر طلب إدخال مساعدات لغزة بعد ضغط أوروبي أمريكي



وأوضح ساعر أن وزراء خارجية تحدثوا معه بشأن إدخال المساعدات لغزة، وأن مشرعين أمريكيين من الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) توجهوا إلى سفير إسرائيل في واشنطن بشأن المساعدات.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن مصادر مطلعة، قولها إن أول قافلة مساعدات إنسانية ستدخل إلى قطاع غزة اليوم الإثنين، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.

وأشارت المصادر إلى أن القافلة ستدخل القطاع محملة بمواد غذائية وأدوية، وسط تصاعد المطالبات الدولية بضرورة تأمين وصول المساعدات إلى المدنيين وتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها.

وكان موقع "أكسيوس" قد أفاد في وقت سابق نقلا عن مسؤولين إسرائيليين بأن حكومة الاحتلال الإسرائيلي المصغرة "الكابينيت" قررت استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

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