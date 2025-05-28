تفاصيل الرسوم الجديدة على خدمات الإنترنت والموبايل البنكي في بنك القاهرة

كشف بنك القاهرة عن المصروفات والرسوم الجديدة التي جرى إقرارها على خدمات الإنترنت البنكي والموبايل البنكي من مايو الجاري للعملاء.

وقال مسؤولون بنك القاهرة إن "الإنترنت البنكي والموبايل البنكي اعتبارًا من 06-05-2025 تم تطبيق جميع المصروفات والعمولات للعملاء (الأشخاص الطبيعيين فقط) والخاصة بكافة خدمات التحويلات المصرفية التي تتم بالجنيه المصري من خلال القنوات الإلكترونية (الإنترنت والموبايل البنكي) وذلك بعد أن كانت موقوفة مؤقتًا من تاريخ 22-04-2025".

وأشار مسؤولون بنك القاهرة الي أن التحويلات المحلية (إلى عميل بنك آخر داخل جمهورية مصر العربية): "%0.1 من قيمة المبلغ المحول طبقا للتالي:

إذا كانت قيمة التحويل ≤ 70.000جم: الحد الأدنى 5 جم، والحد الأقصى 20 جم.

إذا كانت قيمة التحويل > 70.000جم: الحد الأقصى 100 جم.

التحويل إلى محفظة الهاتف المحمول: "%0.1 من قيمة المبلغ المحول طبقًا للتالي:

إذا كانت قيمة التحويل ≤ 70.000جم: الحد الأدنى 5 جم، والحد الأقصى 20 جم.

إذا كانت قيمة التحويل > 70.000جم: الحد الأقصى 100 جم.



وفي سياق متصل قال بنك القاهرة إنه في إطار حرصه المستمر على تقديم حلول رقمية مبتكرة تسهم في تحقيق أهداف البنك نحو التحول الرقمي، فقد أعلن بنك القاهرة إطلاق بوابته الرقمية للشركات وتطبيق BdC Tap and Track، والذي يعد الحل المتكامل لإدارة نفقات الشركات، والمصممة خصيصًا لتلبية احتياجات كافة قطاعات الأعمال من الشركات والمؤسسات.

وقال بهاء الشافعي، نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة: "إن إطلاق المنصة الرقمية وتطبيق BdC Tap and Track يعكس التزامنا المستمر بتقديم حلول مصرفية متطورة تعتمد على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا المالية، بما يدعم توجهات البنك نحو التحول الرقمي ويواكب تطلعات عملائنا في مختلف القطاعات، متابعًا نحن نؤمن بأن الابتكار في الخدمات المصرفية هو أحد المحاور الرئيسية لدعم النمو الاقتصادي وتحفيز بيئة الأعمال في مصر".



فيما أكد أسامة النجار، رئيس مجموعة المعاملات المصرفية الدولية ببنك القاهرة، أن هذا الإطلاق يأتي في إطار سعي البنك لتوفير تجربة مصرفية أكثر كفاءة وسهولة لعملائه من القطاع المؤسسي، مشيرًا إلى أن المنصة الإلكترونية ملحقا بها التطبيق الرقمي يمثل نقلة نوعية وفريدة للعملاء من الشركات والمؤسسات وموظفيهم في كيفية إدارة المدفوعات والمعاملات اليومية بطريقة رقمية.



وقال: تتيح الخدمة إدارة نفقات الشركة بما فيها إصدار وإدارة البطاقات مركزيًّا من جانب العميل من خلال المنصة الرقمية، مع إمكانية مراقبة المعاملات المالية في الوقت الفعلي، وتطبيق حدود الصرف والسياسات المالية الداخلية، بالإضافة إلى التقارير المالية وإدارة صلاحيات المستخدمين.



وأضاف: كما يقدّم التطبيق المرافق "BdC Tap and Track” تجربة سلسة لحاملي البطاقات، تشمل استعراض المعاملات بشكل فوري، وتتبع المصروفات وتلقي الإشعارات اللحظية، فضلًا عن تفعيل وإيقاف البطاقات بسهولة، وحفظ الفواتير الرقمية وتصنيف المصروفات.

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