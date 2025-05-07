الأربعاء 07 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أول تعليق من حكيم بعد تعاقده مع روتانا

تعاقد حكيم مع روتانا،
تعاقد حكيم مع روتانا، فيتو

وقع النجم حكيم، عقدًا فنيًّا مع مجموعة روتانا للموسيقى بحضور الأستاذ سالم الهندي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لروتانا ومديرها التنفيذي للشؤون الفنية بالقاهرة أسامة رشدي.

تعاقد حكيم مع شركة روتانا 

وعقب انتهاء المفاوضات وتوقيع العقود، حرص النجم حكيم على توثيق هذه اللحظة والتقاط صور تذكارية مع مسؤولي روتانا.

وقالت "روتانا" في بيان صحفي: "وقعت مجموعة روتانا للموسيقى عقد فني مع النجم الشعبي حكيم، أحد أبرز نجوم جيله بالأغنية الشعبية  في خطوة استراتيجية تهدف تقديم أعمال غنائية وموسيقية جديدة تليق بتاريخه الفني.

وأعرب حكيم، عن سعادته بانضمامه إلى روتانا التي تعد من كبرى الشركات في عالم الموسيقى، مضيفا أنه يتطلع لتقديم أعمال غنائية جديدة ومميزة ومفاجآت تليق بالجمهور العربي في كل مكان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حكيم المطرب حكيم تعاقد حكيم مع روتانا شركة روتانا تعاقد حكيم مع شركة روتانا

الأكثر قراءة

باكستان تعلن عدد ضحايا الهجوم الهندي

رابطة الأندية ترسل اليوم حيثيات قرارها بخصم 3 نقاط من الأهلي إلى لجنة التظلمات

لقيت بيها طلقات نارية وكروت، عاملة خردة تنشل حقيبة قاضي في الشيخ زايد

أول تعليق من ترامب على الهجوم الهندي على الأراضي الباكستانية

"السندور"، سر اختيار الهند المسحوق الأحمر اسما لعمليتها ضد باكستان؟

الهند وباكستان، اشتباكات على طول جبهة كشمير وارتفاع عدد قتلى القصف الهندي

وصلت للضرب، طليق الفنانة جوري بكر يحرر محضرا ضدها في أكتوبر

أنتو غير ملتزمين، مدرب الترجي السابق يصدم الزمالك بشأن القيادة الفنية للأبيض

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر الأرز اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025 في الأسواق

أماكن تسجيل وترخيص وتحصين الكلاب الأليفة في الجيزة

المزيد

انفوجراف

كيف تحدى المايسترو صالح سليم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 7 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 7 – 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 7 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية