أول تعليق من حكيم بعد تعاقده مع روتانا

وقع النجم حكيم، عقدًا فنيًّا مع مجموعة روتانا للموسيقى بحضور الأستاذ سالم الهندي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لروتانا ومديرها التنفيذي للشؤون الفنية بالقاهرة أسامة رشدي.

تعاقد حكيم مع شركة روتانا

وعقب انتهاء المفاوضات وتوقيع العقود، حرص النجم حكيم على توثيق هذه اللحظة والتقاط صور تذكارية مع مسؤولي روتانا.

وقالت "روتانا" في بيان صحفي: "وقعت مجموعة روتانا للموسيقى عقد فني مع النجم الشعبي حكيم، أحد أبرز نجوم جيله بالأغنية الشعبية في خطوة استراتيجية تهدف تقديم أعمال غنائية وموسيقية جديدة تليق بتاريخه الفني.

وأعرب حكيم، عن سعادته بانضمامه إلى روتانا التي تعد من كبرى الشركات في عالم الموسيقى، مضيفا أنه يتطلع لتقديم أعمال غنائية جديدة ومميزة ومفاجآت تليق بالجمهور العربي في كل مكان.

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