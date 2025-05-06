بعد الكينج وأحمد سعد، روتانا تعلن تعاقدها مع حكيم

أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات تعاقدها مع المطرب الشعبي حكيم.

ووقع سالم الهندي الرئيس التنفيذي لروتانا اتفاقية تعاقد مع حكيم، لإنتاج وتوزيع وتسويق أعماله الغنائية؛ في إطار سلسلة تعاقدات روتانا مع نجوم الغناء في مصر والعالم العربي؛ وآخرهم محمد منير وأحمد سعد.

محمد منير وشركة روتانا

ومؤخرا وقع الكينج محمد منير، عقدا فنيا مع مجموعة روتانا للموسيقى بحضور سالم الهندي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لروتانا، ومديرها التنفيذي للشؤون الفنية بالقاهرة أسامة رشدي.

أحمد سعد وروتانا

كما وقع النجم أحمد سعد عقدا فنيا مع مجموعة روتانا للموسيقى، بحضور سالم الهندي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لروتانا، ومديرها التنفيذي للشئون الفنية بالقاهرة أسامة رشدي، ليكون واحدا من أبرز نجومها خلال الفترة الأخيرة.

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