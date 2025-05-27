الثلاثاء 27 مايو 2025
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طلاب ثانية ثانوي بالجيزة: الامتحانات النهاردة صعبة ولما شفنا الأسئلة جالنا اكتئاب (فيديو)

طلاب ثانية ثانوي،
طلاب ثانية ثانوي، فيتو

انتهى طلاب الصف الثاني الثانوي أدبي منذ قليل، من أداء امتحان مادتي الرياضيات التطبيقية واللغة الانجليزية الترم الثاني، حيث أدى الطلاب الامتحان داخل اللجان بالمدارس بمحافظة الجيزة، وسط إجراءات مشددة. 

الصف الثاني الثانوي 

 وفور انتهاء طلاب الصف الثاني الثانوي أدبي بالجيزة من امتحان مادتي الرياضيات التطبيقية واللغة الإنجليزية، رصدت بوابة “فيتو” آراء الطلاب حول مستوى أسئلة الامتحان.

 وقال أحد الطلاب: امتحان الرياضة التطبيقية كان صعب و٨٠ % من الأسئلة صعبة، وامتحان الإنجليزي كان صعب برضه، والكل لما شاف الامتحان جاله اكتئاب.

وأضاف طالب آخر: الامتحانات النهاردة كانت متوسطة والاختيارات كانت صعبة.

وأضاف طالب آخر: هاشتغل في الأجازة علشان أكوِّن نفسي. 

وانطلقت امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الترم الثاني 2025، يوم الأربعاء الموافق 21 مايو 2025، في جميع المدارس الثانوية بمحافظتي القاهرة والجيزة، وعدد من محافظات الجمهورية وفقا لجدول كل محافظة. 

 

وكانت مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية استعدت لعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025 لـصفوف النقل بمختلف المراحل الدراسية والشهادات العامة المحلية، وتستمر حتى 27 مايو، على أن تختتم بامتحانات الشهادة الإعدادية المقررة في الفترة من 31 مايو وحتى 4 يونيو 2025. 

امتحانات نهاية العام الدراسي 2025

وحرصت مديريات التربية والتعليم على عقد سلسلة من الاجتماعات بحضور وكيل المديرية، مع مديري عموم الديوان، ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية، ومديري المراحل، وموجهي عموم المواد الدراسية، بالإضافة إلى مسئولي الأمن والمتابعة والشؤون القانونية والمراجعة الداخلية والإحصاء والمخازن، ورؤساء لجان النظام والمراقبة والإدارة، وذلك لمناقشة الإجراءات الفنية والإدارية المنظمة للعملية الامتحانية، والتأكيد خلال الاجتماعات على ضرورة تضافر الجهود وتعاون جميع أطراف المنظومة التعليمية لضمان خروج الامتحانات بالشكل المطلوب.=

 

 تشكيل غرف عمليات فرعية 

وشددت المديريات على تشكيل غرفة عمليات فرعية في كل إدارة تعليمية تكون متصلة على مدار الساعة بغرفة العمليات الرئيسية في المديرية لمتابعة سير الامتحانات، وتذليل العقبات التي قد تواجه اللجان، وتقديم الدعم الفني والحلول السريعة لأي مشكلات طارئة، وضرورة التنسيق مع الجهات المعنية مثل مديريات الأمن والصحة والكهرباء والوحدات المحلية لضمان انضباط سير الامتحانات.

 

مواجهة أعمال الغش بامتحانات الترم الثاني 

 كما شددت المديريات على مواجهة أعمال الغش بكافة أشكالها، مع حظر اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية حديثة (مثل السماعات أو الساعات الذكية) داخل اللجان، وعدم التهاون في تطبيق القانون لضمان انضباط العملية الامتحانية.

 

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