السبت 24 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

"الأسئلة معقدة"، طلاب ثانية ثانوي بالشرقية يشتكون من صعوبة امتحان الرياضة البحتة

طلاب الثانوية
طلاب الثانوية

شكا طلاب الصف الثاني الثانوي شعبة العلمى بمحافظة الشرقية من صعوبة امتحان مادة الرياضيات البحتة، حيث أصيب بعض الطلاب بحالة من الانهيار والبكاء لصعوبة الأسئلة وأعرب الطلاب عن استيائهم من طول الامتحان وعدم تناسبه مع الوقت بعدما تم تخصيص ساعتين فقط.

تعليم الشرقية: انتظام امتحانات صفوف النقل ولم يتم رصد أية مشكلات

 حالة من الارتياح بين طلاب الصف الاول الثاتوي لسهولة امتحان اللغة الأجنبية الأولى

فيما سادت حالة من الارتياح بين طلاب الصف الأول الثانوي لسهولة امتحان اللغة الأجنبية الأولى فيما يواصل طلاب الصف الثاني الثانوى (أدبي) أداء امتحان مادة (الرياضة العامة).

وأكد محمد رمضان غريب، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أنه يتابع مع غرفة العمليات سير انتظام الامتحانات في صفوف النقل والتي تجرى بهدوء منذ بدايتها ولم يتم رصد أية معوقات أو مشكلات نتيجة الإجراءات الصارمة التي اتخذتها المديرية.

379 ألف طالب يؤدون امتحانات المواد غير المضافة للمجموع

كما أكد محمد رمضان غريب، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، في وقت سابق انتظام سير امتحانات النقل للمواد التي لا تضاف إلى المجموع للفصل الدراسي الثاني، والتي أُجريت امس الثلاثاء 20 مايو 2025، خلال الفترة الأولى.

وأوضح وكيل أول الوزارة أنه تابع سير الامتحانات من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، والتواصل المستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية. وقد بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات اليوم 379,316 طالبًا وطالبة، تم توزيعهم على 18,965 لجنة فرعية بمختلف الإدارات التعليمية العشرين بالمحافظة. 

وجاءت أعداد الطلاب وفقًا للمراحل الدراسية كالتالي:

الصف السادس الابتدائي: 164,781 طالبًا وطالبة أدوا امتحان مادة تكنولوجيا المعلومات (ICT) أمام 8,239 لجنة.

الصف الثاني الإعدادي: 147,269 طالبًا وطالبة أدوا امتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات أمام 7,363 لجنة.

الصف الثاني الثانوي: 67,266 طالبًا وطالبة أدوا امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية أمام 3,363 لجنة.

الالتزام التام بالقواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات

وشدد محمد رمضان على أهمية الالتزام التام بالقواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وضمان الانضباط والنظام داخل اللجان، وتوفير بيئة مناسبة لأداء الامتحانات، مع التأكيد على مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة، والنظافة العامة داخل المدارس.

كما أكد على منع استخدام الهواتف المحمولة داخل اللجان سواء من قبل الطلاب أو العاملين، مشددًا على ضرورة التصدي الحازم لمحاولات الغش بكافة أشكاله، ومتابعة دخول وخروج الطلاب من وإلى اللجان بشكل منظم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

امتحانات صفوف النقل انتظام امتحانات صفوف النقل بالشرقية التربية والتعليم بالشرقية محمد رمضان غريب وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية اخبارمحافظة الشرقية

مواد متعلقة

الصحة: نستهدف تغطية التأمين الشامل لـ 100% من السكان بحلول 2030

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ستاد ريمس بنهائي كأس فرنسا

فتح باب التقدم لجائزة رواد التحول الرقمي في التعليم العالي 2025

رئيس الوزراء يشهد فعاليات الاحتفال بمرور 123 عامًا على إطلاق خدمة الإسعاف في مصر

البورصة تختتم أسبوعها على صعود جماعي.. رأس المال السوقي يربح 8 مليارات جنيه.. وقرار خفض الفائدة يعزز شهية المستثمرين تجاه سوق المال والأسهم عالية العائد

بدءالجلسة الافتتاحية للمؤتمر القانوني الثامن للجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع

استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينين في قصف إسرائيلي على غزة اليوم

نهائي دوري أبطال إفريقيا، موعد مباراة صن داونز وبيراميدز والقناة الناقلة

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار الذهب صباح اليوم السبت وهذا العيار يقفز لـ 5395 جنيها

فرص عمل بالأردن براتب مغري في هذا التخصص، اعرف الشروط

أغرب من الخيال، طيار رفض ركوب شاب للحج فتعطلت طائرته مرتين (فيديو)

استئناف جلسات الحوار بشأن تعديل قانون الإيجار القديم غدا

فقد توازنه النفسي والعقلي، طارق الشناوي يهاجم أحمد السقا

قائمة المتهمين ونص أمر الإحالة في واقعة انفجار خط غاز الواحات

ارتفاع جديد، سعر الجنيه الذهب صباح اليوم السبت 24 مايو 2025

أخبار مصر: ليبيا تشتعل ومصر تعيد عشرات المواطنين، آخر إجراء من بيراميدز ضد الأهلي، أمريكا ترفع العقوبات على سوريا

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز فى السوبر ماركت اليوم الجمعة

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

الموت الأسود.. قنبلة روسية متطورة خرجت من رماد الحرب العالمية الثانية لمواجهة أوكرانيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ليس تكفير الذنوب فقط، فضائل الحج ومتى يبدأ وينتهي؟

تفسير رؤية سمك القرش في المنام وعلاقتها بالتغلب على الصعوبات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 24 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية