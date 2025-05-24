"الأسئلة معقدة"، طلاب ثانية ثانوي بالشرقية يشتكون من صعوبة امتحان الرياضة البحتة

شكا طلاب الصف الثاني الثانوي شعبة العلمى بمحافظة الشرقية من صعوبة امتحان مادة الرياضيات البحتة، حيث أصيب بعض الطلاب بحالة من الانهيار والبكاء لصعوبة الأسئلة وأعرب الطلاب عن استيائهم من طول الامتحان وعدم تناسبه مع الوقت بعدما تم تخصيص ساعتين فقط.

حالة من الارتياح بين طلاب الصف الاول الثاتوي لسهولة امتحان اللغة الأجنبية الأولى

فيما سادت حالة من الارتياح بين طلاب الصف الأول الثانوي لسهولة امتحان اللغة الأجنبية الأولى فيما يواصل طلاب الصف الثاني الثانوى (أدبي) أداء امتحان مادة (الرياضة العامة).

وأكد محمد رمضان غريب، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أنه يتابع مع غرفة العمليات سير انتظام الامتحانات في صفوف النقل والتي تجرى بهدوء منذ بدايتها ولم يتم رصد أية معوقات أو مشكلات نتيجة الإجراءات الصارمة التي اتخذتها المديرية.

379 ألف طالب يؤدون امتحانات المواد غير المضافة للمجموع

كما أكد محمد رمضان غريب، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، في وقت سابق انتظام سير امتحانات النقل للمواد التي لا تضاف إلى المجموع للفصل الدراسي الثاني، والتي أُجريت امس الثلاثاء 20 مايو 2025، خلال الفترة الأولى.

وأوضح وكيل أول الوزارة أنه تابع سير الامتحانات من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، والتواصل المستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية. وقد بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات اليوم 379,316 طالبًا وطالبة، تم توزيعهم على 18,965 لجنة فرعية بمختلف الإدارات التعليمية العشرين بالمحافظة.

وجاءت أعداد الطلاب وفقًا للمراحل الدراسية كالتالي:

الصف السادس الابتدائي: 164,781 طالبًا وطالبة أدوا امتحان مادة تكنولوجيا المعلومات (ICT) أمام 8,239 لجنة.

الصف الثاني الإعدادي: 147,269 طالبًا وطالبة أدوا امتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات أمام 7,363 لجنة.

الصف الثاني الثانوي: 67,266 طالبًا وطالبة أدوا امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية أمام 3,363 لجنة.

الالتزام التام بالقواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات

وشدد محمد رمضان على أهمية الالتزام التام بالقواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وضمان الانضباط والنظام داخل اللجان، وتوفير بيئة مناسبة لأداء الامتحانات، مع التأكيد على مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة، والنظافة العامة داخل المدارس.

كما أكد على منع استخدام الهواتف المحمولة داخل اللجان سواء من قبل الطلاب أو العاملين، مشددًا على ضرورة التصدي الحازم لمحاولات الغش بكافة أشكاله، ومتابعة دخول وخروج الطلاب من وإلى اللجان بشكل منظم.

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