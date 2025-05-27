الثلاثاء 27 مايو 2025
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محافظات

مفيش توك توك صوته هيعلى تاني، محافظ الدقهلية يقود حملة لمصادرة مكبرات الصوت بالمنصورة

مصادرة مكبرات الصوت
مصادرة مكبرات الصوت بالتكاتك في المنصورة، فيتو

 قال اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية: مفيش توك توك صوته هيعلى تاني في المنصورة، موجهًا لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بشن حملات مكبرة لمصادرة جميع مكبرات الصوت بالتوك توك والدرجات البخارية، لعدم إزعاج المواطنين والقضاء على التلوث السمعي بشوارع المحافظة.

 

 جاء ذلك خلال متابعة محافظة الدقهلية، أعمال الحملة المكبرة لمصادرة مكبرات الصوت بالتوك توك والدراجات البخارية بمدينة المنصورة، والتي ينفذها حي شرق المنصورة بالتعاون مع إدارة مرور الدقهلية، والتي انطلقت منذ يومين وشملت شارع الجيش وقناة السويس والإمام محمد عبده وأسفرت الحمله عن مصادرة 120 قطعة صوت حتى الآن.

 ووجه " المحافظ " بتكثيف الحملات المرورية على سيارات السرفيس والتاكسي للتأكد من التزام سيارات السرفيس بالتعريفة المقررة وعدم تقسيم الخطوط، والتزام أصحاب سيارات التاكسي بتشغيل العداد والبنديرة المقررة.


جاء ذلك بحضور الدكتور السعيد أحمد رئيس حي شرق المنصورة، وإدارة مرور الدقهلية.

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