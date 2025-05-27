محافظ الدقهلية يتابع الحملة المكبرة لضبط الحالة المرورية في المنصورة (صور)

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، شارع الإمام محمد عبده بالمنصورة، لمتابعة أعمال حملة مرورية على التكاتك المخالفة.

حيث يتابع محافظ الدقهلية الحملة المكبرة لضبط الحالة المرورية ومصادرة أطقم الصوت والتكاتك المخالفة..

كما تفقد، سوق كفر البدماص بالمنصورة، في جولة مفاجئة، للاطمئنان على الأسعار وسير عمل السوق، وعلى الفور كلف وكيل وزارة التموين بلجنة للمرور على السوق والتشديد على ضرورة الالتزام بالإعلان عن الأسعار دون مغالاة والالتزام في البيع بالأسعار المعلنة، والحفاظ على نظافة المكان، والتأكد من سلامة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات.

حملة لرفع كافة الإشغالات بسوق كفر البدماص

كما كلف محافظ الدقهلية، إدارة المرافق بالتنسيق مع حي شرق المنصورة، بشن حملة لرفع كافة الإشغالات بسوق كفر البدماص والشوارع المؤدية إليه والمنطقة المحيطة، وشارع الدراسات، واستمرار الحملة في رفع الإشغالات يوميا، وتيسير حركة السير والمرور ومنع إعاقة حركة المواطنين بالشوارع والمنطقة.

حملة مكبرة على التكاتك في المنصورة

وخلال تفقد محافظ الدقهلية شارع قناة السويس، كلف إدارة المرور بشن حملة مكبرة على التكاتك، ومصادرة جميع التكاتك المخالفة لقواعد المرور، والتي تسير عكس الاتجاه، والتحفظ عليها وعلى أطقم الصوت والتي تسبب الإزعاج للمواطنين، حفاظا على المظهر الحضاري للشوارع، وللحفاظ على تهيئة المناخ العام لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات، وكذلك الحفاظ على كبار السن، وشدد على متابعة هذه الجهود بشكل يومي وإعادة الانضباط للشارع.

مصادرة التكاتك المخالفة، والتحفظ عليها

وتنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية قامت إدارة المرور على الفور بمصادرة التكاتك المخالفة، والتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وما زالت الحملة مستمرة في الشارع لمصادرة جميع المخالفين.

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