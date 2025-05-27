آن هيو سوب وتشاي وون بين في بطولة المسلسل الكوري "Sold Out Again Today"

أكدت قناة SBS رسميًا مشاركة النجمين آن هيو سوب وتشاي وون بين في بطولة مسلسلها الجديد "Sold Out Again Today" (عنوان مؤقت)، وهي كوميديا رومانسية حالمة من المقرر عرضها في عام 2026.

وتدور أحداث المسلسل حول ماثيو لي، المزارع متعدد المواهب الذي يعمل في ثلاث وظائف، ودام يي جين، مقدمة البرامج الشهيرة التي تعاني من الأرق المزمن.

مسلسل Sold Out Again Today

يُجسد آن هيو سوب، المعروف بأدواره في مسلسلي "Dr. Romantic" و"Lovers of the Red Sky"، شخصية ماثيو لي، أو كما يُطلق عليه "مايتشوري" (السمان باللغة الكورية). لا يقتصر عمل ماثيو على كونه المزارع الوحيد في العالم الذي يزرع مكونًا خارقًا، بل هو أيضًا الرئيس التنفيذي لشركة مكونات مستحضرات تجميل طبيعية وباحث في مجال البحث والتطوير لمستحضرات التجميل. على الرغم من حياته المزدحمة وروتينه القروي المنضبط، يُخفي ماثيو سرًا غامضًا يثير الشكوك حول خلفيته المتميزة.

بينما تؤدي تشاي وون بين، الحائزة على جائزة أفضل ممثلة جديدة في حفل توزيع جوائز بيكسانغ للفنون الحادي والستين عن دورها في مسلسل "الشك"، دور دام يي جين. تعمل يي جين كمقدمة برامج في إحدى شركات التسوق المنزلي الرائدة في كوريا الجنوبية، حيث اشتهرت ببيع مجموعة واسعة من المنتجات، من الأدوات المنزلية إلى المكملات الغذائية والأزياء والإلكترونيات. نتيجة لتقليل ساعات نومها لتحسين أدائها المهني، بدأت دام يي جين تعاني من أرق شديد ومزمن.

ويتطلع محبي الدراما الكوريا حول العالم بشغف إلى التفاعل الرومانسي بين ماثيو لي ودام يي جين، حيث من المتوقع أن يجد كل منهما الراحة والدعم في الآخر بعد ليالٍ طويلة من الأرق.

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